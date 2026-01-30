Bàsquet/Lliga U
El Baxi Manresa sub-22 no pot lluitar contra els elements a Gran Canària (90-73)
El potent físic dels insulars és un obstacle massa important per als jugadors de Nacho Juan, que encaixen un 30-10 en el segon període que els deixa fora del partit
El Baxi Manresasub-22 no ha tingut cap opció de guanyar en la seva visita al sud de Las Palmas i ha caigut derrotat contra el Gran Canària, un dels equips procedents del grup B de la Lliga U, per un diàfan 90-73. Un cop més quan es tracta de jugar contra conjunts insulars, la insultant força física d'elements com Tsafack o Miteo han tret del partit l'equip de Nacho Juan, que s'ha començat a acomiadar de les seves opcions de victòria amb un 30-10 rebut en el segon parcial.
I això que el partit ha començat bé per als manresans, que han dominat el primer període impulsats per Lucas Sánchez i Ferran Torrablanca per escapar-se de fins a nou punts en el marcador (13-22), que han estat set al final dels primers deu minuts.
Però un parcial de 14-0 a l'inici del segon quart ha tret del partit els bagencs, que s'han escapat de nou punts en aquest tram de l'enfrontament en què els 2 metres de Tsafack i els 2,06 de Miteo han començat a causar terror a la zona. El Baxi ha intentat parar el cop a l'inici, però el Gran Canària ha estabilitzat una diferència per damunt dels deu punts de la qual ja no ha baixat.
A la segona part, encara ha estat pitjor. Tot i que els manresans ho intentaven, cada cop era és complicat i la diferència ha crescut fins als 23 punts amb els quals s'ha acabat el període. En el tram final, algunes cistelles consecutives del Baxi, en què actuava Gaspà, amb fitxa del primer equip, ha deixat una diferència final de 17 punts que caldrà veure si és important en cas de desempats.
El Baxi tanca els quatre primers partits de la segona fase, ja que va avançar el de la propera jornada contra el Barça, amb un triomf i quatre derrotes abans d'una setmana de descans per la disputa de l'Eurolliga NextGen, amb la presència de jugadors júniors de l'equip manresà.
GRAN CANÀRIA: Heinonen 13, González 11, Báez 2, Tsafack 30, Miteo 11 -cinc inicial- Arteaga 2, Oliver 2, F. Díaz 4, H. Díaz 6, Pasqua 3, Coulibaly 6, Yáñez
BAXI MANRESA: Francisco 5, Naspler 8, Torreblanca 12, Bergseng 7, Pumarola 10 -cinc inicial- Rosell 3, Gaspà 10, Muncunill 2, Ecker, Saló 3, Lucas Sánchez 13
ÀRBITRES: Remisa, Rodríguez, Amores
PARCIALS: 15-22, 45-32, 73-50, 90-73
