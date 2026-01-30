Bàsquet/Eurocup
Els deu camins que s'obren al Baxi Manresa en la segona fase de l'Eurocup
L'equip d'Ocampo encara ha de rebre el Venècia i viatjar a Hamburg per conèixer el creuament de vuitens de final i si disputa la primera eliminatòria a casa o a fora
El Baxi Manresa va tancar dimecres, amb la victòria contra el Cluj, el primer objectiu europeu de la temporada, el de passar a la ronda eliminatòria. Ho ha fet dues jornades abans de la finalització de l'eterna primera fase, en què els bagencs acumulen un bon bagatge de 10 victòries i 6 derrotes amb una ratxa de set triomfs en els últims vuit partits. Aquest fet el deixa amb la possibilitat de triar futur en l'Eurocup, amb dos partits de marge que provocaran que el camí sigui més assequible o costerut. El que sembla clar, vistes les possibilitats, és que hi ha moltes opcions de jugar els vuitens a casa, els quarts a fora i, a partir d'aquí, ja es veurà.
El Baxi és ara tercer, una posició que, juntament amb la quarta, provocaria que disputés la primera eliminatòria, a partit únic, a casa. Si queda cinquè o sisè, en canvi, ho faria a fora. Hi ha una molt petita possibilitat de ser segon, la qual cosa el deixaria exempt d'aquesta fase i el faria passar a quarts amb el factor pista a favor, però és una opció força remota.
Els dos partits que queden són a casa contra un rival directe, el Venècia (dimecres vinent) i a la pista del cuer, l'Hamburg, ja eliminat (la setmana posterior). Els resultats que obtingui davant d'aquests rivals li obren un total de deu camins dels quals n'haurà d'escollir un, depenent també dels resultats dels rivals.
El Venècia condiciona
Guanyar o no dimecres vinent el Venècia obre o tanca diverses portes. Es tracta d'un adversari directe, que ara és cinquè amb un triomf menys (9). Per tant, si els italians guanyen al Congost superaran al Baxi perquè ja el van vèncer (97-93) en l'anada. Si el partit se salda amb derrota, dependrà dels venecians, del Cedevita i del Cluj, i dels seus resultats en els partits que els queden, per quedar més amunt o més avall en la forquilla entre el tercer i el cinquè.
En canvi, si guanya s'assegura el factor pista en els vuitens de final, ja que seria segur tercer o quart perquè els italians i el Cluj quedarien fora de l'equació. A més, podria fins i tot ser segon, però per aconseguir-ho hauria de guanyar la setmana següent a Hamburg i esperar que el Bahçesehir perdi els dos partits, un dels quals a casa. Altament improbable.
Vèncer o perdre contra el Venècia condicionarà el viatge a Alemanya, a visitar un cuer que ha guanyat els dos últims partits a casa i que no serà tan fàcil. Allà caldrà ratificar la posició final. Si s'ha perdut el primer partit, el ventall pot anar des de la tercera a la sisena posició, realitats molt diferents.
Rivals de tot tipus
I un cop superats aquests dos enfrontaments, i després de l'aturada per la disputa de la Copa del Rei i de les finestres FIBA, arrenca una realitat més o menys desconeguda el 10 o l'11 de març. Perquè la del Baxi s'ha centrat en els rivals del grup A i, en tota la competició, no n'ha sabut res dels del B. I n'hi ha de tot tipus. Si l'equip d'Ocampo acaba tercer o quart, que ara mateix sembla força probable donada la seva solidesa a casa, el més lògic seria trobar-se un rival que sortiria de dos alemanys, un italià i un montenegrí. El Chemnitz ja va enfrontar-se als bagencs a la BCL passada i seria l'adversari ara mateix. Però també ho poden ser, depenent dels resultats de les dues últimes jornades, un Ulm que té una experiència llarga al torneig, un Buducnost que ha arribat a disputar Eurolliga i un Trento irregular.
En cas de ser cinquens o sisens, la cosa es complica, sobretot en aquest segon cas, perquè tot sembla indicar que suposaria viatjar a una pista turca, la de Türk Telekom d'Ankara, també vell conegut, i la del Besiktas d'Istanbul, un elenc ideat per afrontar la competició superior. Aquests, a més, fa tota la cara que podrien ser els adversaris, i amb el factor pista en contra, en uns hipotètics quarts de final, també a un partit, el 17 el 18 de març. A la llista dels dos otomans s'hi afegiria el Bourg, l'exequip d'Hugo Benítez, que lidera el grup B. Aquests partits, a més, s'intercalarien en un tram de lliga amb partit a casa contra el Tenerife, visita a Granada i duel al Congost contra l'UCAM. Un altre Tourmalet en una temporada particularment escarpada.
