Bàsquet/Lliga Endesa
El Baxi Manresa vol fer valer la inèrcia a casa per derrotar un gran com l'Unicaja
Els manresans poden recuperar fins a tres peces per provar la quarta victòria seguida a casa en totes les competicions i derrotar per primer cop enguany un adversari del Top-8
Un dels punts fonamentals que van ajudar el Baxi a fer la gran primera volta que el va dur a la Copa del Rei de l'any passat va ser el seu rendiment contra els equips grans, els vuit primers de la lliga. En els primers 17 partits del curs passat, els manresans van superar el València, el Gran Canària, el Joventut o el mateix Unicaja de quaranta punts.
Aquest diumenge (12 hores, Esport3, DAZN i Movistar), els manresans tenen una bona oportunitat per canviar la tendència ja que en la primera volta s'han acumulat vuit derrotes contra aquests equips. Serà contra els malaguenys, un conjunt més irregular que la campanya passada, però encara amb plantilla capaç de donar un ensurt a qualsevol.
El Baxi afronta el partit amb dubtes a la seva convocatòria. Diego Ocampo va dir a la prèvia que l'únic descartat de la plantilla és Hugo Benítez i que poden tornar Dani Pérez i Agustín Ubal. A més, Eli Brooks també és dubte per unes molèsties musculars. A l'altra banda, la baixa segura d'Alberto Díaz, que també es podria perdre la Copa, a part de les de l'ex del Manresa Kravish i de Tillie.
La importància del rebot
Ocampo explicava que "l’Unicaja agafa molts rebots i té una idea clara de com jugar. Com que en captura molts, corren molt bé des d’aquest punt. En atac, també. Quan tiren, van al rebot amb molta confiança i poden jugar amb quatre grans. El seu nivell de disciplina és molt gran i hem d’igualar el nivell d’intensitat. El físic serà complicat, però hem de ser disciplinats en la transició defensiva i en el rebot".
L'entrenador gallec puntualitzava que "sempre es preparen per arribar bé al partit, tàcticament i física. És part del seu èxit". I sobre la baixa del seu capità, "Alberto Díaz és un líder espiritual i defensiu. En atac fa millors els companys i ha millorat molt l’eficàcia del seu tir. És un jugador important, però tenen molta qualitat a l’equip, amb Perry que és molt bo i d’altres jugadors poden fer de dos o d’un. En un equip de tan nivell, la dissimulen bé en el curt termini. En el llarg termini és més complicat".
Floretes d'Ibon al Baxi
A l'altra banda, l'extècnic dels manresans Ibon Navarro s'ha fet un tip d'emetre lloances al Baxi. "És un equip que juga amb moltíssima energia, sobretot a la seva pista. Han tingut la capacitat de superar moltes lesions, amb molts jugadors joves i amb l'arribada d'Eli Brooks. Són capaços de competir i de guanyar partits tant a la Lliga Endesa com a l'Eurocup i em sembla admirable".
L'entrenador vitorià ha ressaltat l'estat de forma de Retin Obasohan. "Hi ha jugadors que estan en un molt bon moment, com ell, que té moltíssima confiança. Més enllà d'això, hi ha molta gent que treballar per a l'equip i els ajuda a competir".
Segons ell, "serà un partit que ens demanarà molta energia, moltíssima concentració i activitat". I va recordar que dilluns, la derrota a la BCL contra el Joventut, "va ser un partit dur per a nosaltres en què vam cometre errors poc habituals".
