Bàsquet/Lliga Endesa
El Baxi Manresa es queda a mitja remuntada final contra l'Unicaja (92-98)
Els bagencs se situen a dos punts després d'anar perdent per dotze en el darrer quart, però un triple de Perry fa emmundir el Congost
Caldrà seguir esperant per superar un top-8 de la lliga. El Baxi ho ha tingut a prop, ha lluitat fins al darrer quart i s'ha situat a dos punts amb poc menys de dos minuts per jugar, però un triple imperial de Perry ha fet molt mal i ha enviat la victòria cap a Màlaga (92-98). Segueix l'equip amb set triomfs abans d'afrontar dos viatges, a Lleida i al Palau, abans de l'aturada per la Copa i les seleccions.
Les dues faltes seguides comeses per Kendrick Perry, tenint en compte la baixa d'Alberto Díaz, ha estat un bon rèdit per començar el partit i ha fet jugar molts minuts al jove Trujillo. Però el Baxi ha tingut problemes per defensar Balcerowski a dins, els tirs de Kalinoski i també per trobar bones posicions d'atac. Per això, els primers avantatges han estat malaguenys (7-13).
El ritme era alt, però clarament favorable a l'Unicaja i, per això, Ocampo ha hagut de parar el partit amb 10-17, després que el seu equip es mengés un parell de possessions. Els andalusos han arribat a tenir nou punts de renda, però un parell de bones defenses i un gran bàsquet inclòs de Gerard Fernández, acompanyats de quatre punts d'Olinde, han equilibrat fins al 18-19. El parcial ha crescut fins al 12-0, amb una antiesportiva a Knudsen, però un triple de Perry ho ha equilibrat tot en el primer descans (22-22).
De tu a tu
Els primers minuts del segon quart han estat de molta qualitat per tots dos costats. El Baxi ha adquirit cinc punts després d'una esmaixada de Knudsen (27-22), però l'Unicaja ha tornat a trobar Balcerowski i ara Perry amb un triple per no perdre pistonada (30-29).
Els manresans estaven traient partit de picar pedra en defensa i de trobar bàsquets treballats en atac. Ja en bonus tots dos equips, Olinde ha posat la màxima diferència amb dos tirs lliures (39-31), i encara perquè Bassas ha errat un tir lliure després d'una tècnica a Duarte, qui s'ha jugat la desqualificació poc després protestant una falta.
El mateix jugador dominicà ha fet quatre punts consecutius i ha cedit un mat al vol a Webb per al 41-40. El Baxi ha fet una petita estrebadeta impulsada per un triple de Reyes, però Djedovic ha deixat el 46-43 al descans que feia justícia a la igualtat present.
I aquesta ha seguit en un principi de darrer quart. Era Obasohan, amb accions individuals, qui impulsava el Baxi (52-47), però Kalinoski responia amb la mateixa moneda i tot s'empatava de nou. Podien tenir un paper important les faltes, ja que Kao i Olinde es carregaven amb tres, com el tirador malagueny i Rubit.
S'ha entrat aleshores en una fase de parti complicada per al Baxi. L'Unicaja ha incrementat molt el ritme defensiu i els manresans no trobaven ritme. A sobre, un parcial d'1-7, amb 2+1 de Duarte, donava la màxima distància als andalusos (58-67).
Es tractava d'aguantar el temporal i s'ha aconseguit amb accions de mèrit com un triple de Bassas i un 2+1 d'Olinde que han ajudat a arribar al darrer descans només dos punts a sota (72-74). Però no n'hi havia prou, perquè l'últim quart ha tornat a arrencar amb problemes en el rebot, una tècnica a Ocampo i una nova escapada andalusa (72-81).
Perquè cada cop es veia tot més fosc en atac i Perry i Webb disparaven els d'Ibon Navarro fins al 74-88. L'equip local, ofuscat també amb les decisions arbitrals, no trobava camins. Quedaven, però, encara cinc minuts i Obasohan i un triple de Reyes han donat esperança (79-88, a 4.24). I encara més quan Balcerowski ha estat eliminat per faltes.
Obasohan ha situat el 83-88 encara a 2.50 i Bassas ha encès el pavelló amb un triple a 1.50 (88-90). Aleshores, carrusel de tirs lliures en què el belga se n'ha deixat un (89-92, a 1.30). Webb i Oriola han intecanviat bàsquets a 59 segons, però Perry ha clavat un triple imperial davant de Kao a 40 segons (91-97). Bassas ha fallat el seu i després ha comès una falta sobre Djedovic per acabar de tancar el partit.
