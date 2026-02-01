Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Diego Ocampo: "Perry ha jugat un partidàs i cistelles que ens han fet mal"

El tècnic lamenta les pèrdues i els rebots perduts de l'últim quart i demana més respecte arbitral per a Gerard Fernández

Diego Ocampo, durant el partit d'aquest diumenge a migdia contra l'Unicaja

Jordi Agut

Manresa

Després de la derrota contra l'Unicaja, Diego Ocampo explicava que "hem competit molt bé tot el partit contra un equip molt físic. La falta d'Alberto Díaz l'han resolta bé perquè Perry ha fet un partidàs, amb cistelles que ens han fet mal". Explicava que "hem tingut tres crisis durant el partit, una al segon quart que hem remuntat gràcies a la intensitat de Gerard Fernández. Al tercer quart, una altra de la qual hem tornat defensant bé el rebot i en l'últim quart gràcies a la tàctica i a les defenses a l'alternativa i a la lluita de l'equip".

Considerava claus "alguna pilota perduda fora del que s'espera, i al principi del quart període amb els rebots ofensius de Barreiro i Tyson que ens han fet mal". Malgrat tot, "estic content amb l'equip, tot i la derrota. Evidentment hem de millorar el que deia esperant que es recuperin jugadors. Avui, a Dani Pérez, després de fer només dos entrenaments, cal donar-li temps perquè es pugui recuperar, les persones no som màquines". De tota manera, "és un generador més que assisteix molt bé. Ara en tenim tres i una mica Gerard, a qui no podem demanar més. Espero que el respectin més. Ens queixem que els jugadors marxen, però quan algú de casa té l'oportunitat de jugar, ni que no en sapiguem el nom necessita un respecte. És una mica frustrant que havent-hi una diferència física" això no passi.

Ha lamentat que l'Unicaja s'escapés a l'inici del darrer quart perquè "havíem defensat bé. Quan ho fas i t'agafen una sèrie de rebots seguits i et claven un triple, et desmoralitza molt. Ha estat molt dur. Hem d'intentar controlar aquestes coses quan vas tan just".

De cara al partit de dimecres contra el Venècia, es podria recuperar Ubal, a qui s'ha de fer una prova, i seran baixa Brooks, que té "una lesió no greu, però estranya" i Benítez, "qui encara té el turmell inflat".

