Bàsquet/Lliga Endesa
El Hiopos Lleida rebrà el Baxi Manresa diumenge vinent amb un sol partit de marge
Derrota clara de l’equip de Gerard Encuentra a València, triomfs dels dos primers i desfeta final del Barça a Múrcia
El Hiopos Lleida, proper rival del Baxi Manresa a la lliga el proper diumenge al migdia, rebrà els bagencs amb un sol triomf de marge després de caure clarament derrotat a la pista del segon classificat, el València, per 101-65. Tret d’uns moments d’igualtat al primer quart, l’equip de Pedro Martínez s'ha escapat de seguida i va fer coincidir la màxima diferència de 36 punts amb el final. Puerto, amb 19 punts, va ser el màxim anotador.
Tampoc no va tenir gaires problemes el Reial Madrid per derrotar el Saragossa (99-78), tot i que va haver d’esperar fins al tercer quart per fer l’estrebada final. En el quart, ja no hi va haver color. Procida, amb 18 punts, va ser qui més punts va fer per als blancs i Devin Robinson en va anotar 19 pels aragonesos.
En canvi, derrota de les que fan mal del Barça a la pista de l’UCAM Múrcia, sobretot per la manera com es va produir (84-83). Els blaugrana van arribar a tenir setze punts de renda al segon període (20-36), però de mica en mica va anar cedint terreny, malgrat que els locals, liderats per Cacok i DeJulius i que també havien vençut al Palau, mai no s’avançaven. Ho van fer amb un triple de Nakic a 14 segons per al final. I després, el desastre. Dos tirs lliures fallats per Vesely, una altra errada de Punter i un nou tir errat pel txec que hauria donat el triomf.
En l’altre partit del dia, La Laguna Tenerife va vèncer el Baskonia per 89-85 en un duel que va dominar en tot moment, liderat pels 23 punts de l’incombustible Marcelinho Huertas.
