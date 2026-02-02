Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Diego Ocampo ja ha dirigit 100 partits al capdavant del Bàsquet Manresa

El tècnic gallec es col·loca com el setè entrenador amb més experiència a la banqueta del Nou Congost

Diego Ocampo parlant amb Hugo Benítez durant el partit

Diego Ocampo parlant amb Hugo Benítez durant el partit / Oscar Bayona

Marc Llohis

Manresa

Les xifres rodones sempre basteixen i en molts casos són també molt més representatives del que semblen a primer cop d’ull. Aquest darrer és precisament el cas de Diego Ocampo. El tècnic gallec va complir diumenge, al Nou Congost, el seu partit número 100 com a màxim responsable del primer equip del Bàsquet Manresa.

En total, el tècnic nascut a Ourense ha dirigit el primer equip en 52 partits de l’ACB, 16 de l’Eurocup, 13 en el play-off d’ascens a la Lliga Endesa de l’any 2018, 12 de la Basketball Champions League la temporada 2024/2025, 6 de la Lliga Catalana i el que en fa 100 a la Copa del Rei de l’any passat a Las Palmas.

Com va publicar a X el periodista manresà Xavier Prunés, Ocampo és el setè tècnic que ha dirigit més partits del primer equip del Bàsquet Manresa. El superen Luis Casimiro (110), Ricard Casas (171), Antoni Serra (204), Salva Maldonado (218), Jaume Ponsarnau (233) i Pedro Martínez, que és el líder històric amb 430 partits.

El mateix Prunés va destacar també que Ocampo havia arribat a aquesta xifra rodona amb un balanç positiu, ja que en aquest primer centenari de duels dirigits ha sumat un total de 54 victòries.

