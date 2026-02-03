Bàsquet | Eurocup
El Baxi Manresa rep el Reyer Venècia sense pressió "i encara més confiança"
El conjunt que dirigeix Diego Ocampo vol allargar la ratxa de quatre victòries consecutives a l'Eurocup amb l'objectiu d'assegurar-se una plaça com a cap de sèrie al play-in
El Baxi Manresa és un dels equips més en ratxa en aquestes darreres jornades de l'Eurocup. Els homes que dirigeix Diego Ocampo porten quatre victòries consecutives, un rècord que només és capaç d'empatar el Turk Telekom del grup B, encara amb esperances d'assaltar el primer lloc. Amb l'objectiu de continuar amb aquesta bona dinàmica, l'equip manresà tancarà aquesta primera fase regular que es disputarà al Nou Congost demà al vespre (20.45 h), rebent un Reyer Venècia que podria sentenciar el seu pas al play-in.
El Baxi Manresa ja no ha de patir per conèixer què farà el Neptunas Klaipeda contra el Bahçesehir, i es pot centrar únicament a alçar els ulls per buscar assegurar-se una plaça entre els dos primers del grup. Una posició que els permetria estalviar-se el duel a cara o creu de vuitens, a partit únic, i que definirà les eliminatòries dels quarts de final, que es disputarà també a només 40 minuts. Ser entre els dos primers significaria també disputar els quarts de final al Congost.
Des del cos tècnic manresà, Nacho Juan insisteix que "afrontarem el partit amb la mateixa ambició i determinació que ho hem fet sempre. Mai hem mirat massa la classificació, sinó que ens hem limitat a competir i aprofitar totes les oportunitats a pista". Així i tot, saber que l'equip ja té assegurat un lloc per la propera fase treu gran part d'aquesta pressió de les espatlles dels jugadors del Baxi, "i ens ha de donar encara més confiança per continuar treballant i anar a per totes aquest dimecres".
Físic i molt talent ofensiu
Si alguna cosa defineix aquest Reyer Venècia és sens dubte la seva capacitat per jugar en tot moment un joc molt físic, combinat amb una gran capacitat de molts dels seus jugadors per anotar. Amb aquesta presentació que acostuma a ser habitual entre els equips d'Eurocup, el tècnic ajudant apunta a "marcar un gran to físic des de l'inici" tant en atac com en defensa, perquè "tenen molta capacitat per dominar a partir del joc a la pintura i el talent individual".
Com ha explicat el mateix Nacho Juan, el joc de l'equip que dirigeix el veterà Neven Spahija passa per estar especialment atents de les actuacions de tres homes: RJ Cole, Jordan Parks i Kyle Wiltjer. El primer és el cervell i el motor de l'equip que "té la capacitat de fer moltes coses amb la pilota, i sobretot guanyar molta confiança anotant". No en va és el segon jugador que més tirs de camp intenta del seu equip a l'Eurocup, només un llançament per darrere precisament de Kyle Wiltjer.
L'ala estatunidenc amb nacionalitat canadenca és un vell conegut a l'ACB, "un jugador amb molts punts a les mans i que representa una gran amenaça des del triple". Prova d'això és que Wiltjer és el màxim anotador dels italians amb 12,4 punts per partit, sent el cinquè jugador que més minuts disputa, gairebé cinc menys que Cole. Jordan Parks és el segon jugador de l'equip venecià que més minuts disputa, el tercer màxim anotador a l'Eurocup, i "un tres i mig molt atlètic que té molta capacitat per marcar diferències en penetracions de fora cap a dins".
- Una família de Banyoles desenterra el cofre amb 1.500 euros a Sant Llorenç: 'Vam guanyar, però ens va anar de 15 segons
- Troben mort un home a Moià després de tota una nit de recerca
- El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera
- La ‘caçadora de masies’ visita el mas de la finca del cementiri xinès: «Em preocupa que s’hi faci una intervenció poc respectuosa»
- La víctima de l'accident mortal d'Artesa de Segre era un veí de Viladecans de 38 anys
- Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
- Confirmada la pena de 15 anys de presó per a l'home acusat de ferir a trets un regidor de Sant Jaume de Frontanyà
- Nous despreniments tallen l'accés pel nord a la Cerdanya: 'la urgència és absoluta”