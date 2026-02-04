Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Menors i xarxes socialsJardins de LlumLluites il·legals a CercsLa Manada de ManresaDia mundial contra el CàncerRodaliesBaxi Manresa
instagramlinkedin

Bàsquet | Eurocup

Aris i Cluj s'ho jugaran tot en un trepidant cara o creu a la jornada final

La victòria dels grecs contra el Neptunas Klaipeda i la derrota dels romanesos a la pista del Hapoel Jerusalem deixen obert el sisè lloc

Jakob Forrester llançant davant d'Aurimas Majauskas

Jakob Forrester llançant davant d'Aurimas Majauskas / Euroleague

Marc Llohis

Manresa

La penúltima jornada d’aquesta primera fase de l’Eurocup ha deixat gairebé decidits els sis equips del grup A que passaran a la propera fase de la competició. De fet, abans i tot que es definís el duel entre el Baxi Manresa i el Reyer Venècia al Nou Congost, els italians ja sabíen que tenien assegurada una plaça a la fase del play-in. Una circumstància que es derivava de la derrota a la pròrroga del Cluj-Napoca a la pista del Hapoel Jerusalem per 114-104.

Un partit que l’equip israelià semblava tenir molt controlat en els primers minuts de la represa, quan l’equip que dirigeix Yonatan Alon tenia 23 punts de marge. Però aleshores s’han despertat Trey Woodbury i Patrick Richard, que amb 28 i 19 punts respectivament han aconseguit forçar el temps extra. Però l’equip israelià ha sabut reaccionar mitjançant un entonadíssim Jared Harper, que ha acabat el partit amb 30 punts i 6 assistències.

Una situació que era gairebé ideal pel Neptunas Klaipeda, que podia sobrepassar els romanesos abans de la darrera jornada. Però els lituans jugaven contra un Aris que sabia que només podia somiar en continuar la seva aventura a la competició europea si guanyava. I els grecs han fet valdre la seva condició de locals per passar clarament per damunt d’un Neptunas que s’ha esvaït damunt del parquet grec 83-64.

Les opcions del Baxi

La derrota al Congost contra el Reyer Venècia deixa sense cap opció a l’equip manresà per ser entre els dos primers classificats del grup. Queda molt més oberta la pugna per ser entre el tercer i el quart del grup, una posició que significaria jugar l’elimintòria del play-in a partit únic al Nou Congost.

Notícies relacionades

Així i tot, les possibilitats reals a les quals opta el Baxi en la darrera jornada dependrà del partit de demà a la tarda entre l’Hamburg i el Cedevita. En cas de victòria eslovena, el tercer lloc quedaria ja definitivament descartat, i només es podria somiar en ser quart en cas de victòria a Hamburg i que el Venècia perdés al seu feu contra el Hapoel Jerusalem.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una família de Banyoles desenterra el cofre amb 1.500 euros a Sant Llorenç: 'Vam guanyar, però ens va anar de 15 segons
  2. El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera
  3. Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
  4. Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
  5. La ‘caçadora de masies’ visita el mas de la finca del cementiri xinès: «Em preocupa que s’hi faci una intervenció poc respectuosa»
  6. Els Mossos identifiquen 51 persones per organitzar i participar en lluites il·legals a la Central Tèrmica de Cercs
  7. Tres socis al capdavant d'una cafeteria d'especialitat de Manresa: 'Calen més ajuts per als comerços que donen vida a la ciutat i permeten que la gent pugui socialitzar aquí
  8. El Bernabéu, fart de la pallassada d’Arbeloa tot i guanyar

El Baxi Manresa veu com el Venècia li fica l'aigua a casa (75-91)

El Baxi Manresa veu com el Venècia li fica l'aigua a casa (75-91)

Diego Ocampo: "No estàvem al cent per cent i ho necessitem per competir contra aquests equips"

Diego Ocampo: "No estàvem al cent per cent i ho necessitem per competir contra aquests equips"

Aris i Cluj s'ho jugaran tot en un trepidant cara o creu a la jornada final

Aris i Cluj s'ho jugaran tot en un trepidant cara o creu a la jornada final

Adif ha detectat fins ara 648 punts que cal inspeccionar a la xarxa de Rodalies de Catalunya

Adif ha detectat fins ara 648 punts que cal inspeccionar a la xarxa de Rodalies de Catalunya

Sánchez, irònic sobre les crítiques de Musk i Durov: "Borden, senyal que cavalquem"

Sánchez, irònic sobre les crítiques de Musk i Durov: "Borden, senyal que cavalquem"

Les millors fotos del Baxi Manresa-Reyer Venècia

Les millors fotos del Baxi Manresa-Reyer Venècia

Renfe preveu posar en marxa el nou pla alternatiu per carretera de l'R3 el cap de setmana

Renfe preveu posar en marxa el nou pla alternatiu per carretera de l'R3 el cap de setmana

Acampada a la plaça Sant Domènec de Manresa per evitar el desnonament del Bloc 8 de la PAHC

Acampada a la plaça Sant Domènec de Manresa per evitar el desnonament del Bloc 8 de la PAHC
Tracking Pixel Contents