Bàsquet | Eurocup
Aris i Cluj s'ho jugaran tot en un trepidant cara o creu a la jornada final
La victòria dels grecs contra el Neptunas Klaipeda i la derrota dels romanesos a la pista del Hapoel Jerusalem deixen obert el sisè lloc
La penúltima jornada d’aquesta primera fase de l’Eurocup ha deixat gairebé decidits els sis equips del grup A que passaran a la propera fase de la competició. De fet, abans i tot que es definís el duel entre el Baxi Manresa i el Reyer Venècia al Nou Congost, els italians ja sabíen que tenien assegurada una plaça a la fase del play-in. Una circumstància que es derivava de la derrota a la pròrroga del Cluj-Napoca a la pista del Hapoel Jerusalem per 114-104.
Un partit que l’equip israelià semblava tenir molt controlat en els primers minuts de la represa, quan l’equip que dirigeix Yonatan Alon tenia 23 punts de marge. Però aleshores s’han despertat Trey Woodbury i Patrick Richard, que amb 28 i 19 punts respectivament han aconseguit forçar el temps extra. Però l’equip israelià ha sabut reaccionar mitjançant un entonadíssim Jared Harper, que ha acabat el partit amb 30 punts i 6 assistències.
Una situació que era gairebé ideal pel Neptunas Klaipeda, que podia sobrepassar els romanesos abans de la darrera jornada. Però els lituans jugaven contra un Aris que sabia que només podia somiar en continuar la seva aventura a la competició europea si guanyava. I els grecs han fet valdre la seva condició de locals per passar clarament per damunt d’un Neptunas que s’ha esvaït damunt del parquet grec 83-64.
Les opcions del Baxi
La derrota al Congost contra el Reyer Venècia deixa sense cap opció a l’equip manresà per ser entre els dos primers classificats del grup. Queda molt més oberta la pugna per ser entre el tercer i el quart del grup, una posició que significaria jugar l’elimintòria del play-in a partit únic al Nou Congost.
Així i tot, les possibilitats reals a les quals opta el Baxi en la darrera jornada dependrà del partit de demà a la tarda entre l’Hamburg i el Cedevita. En cas de victòria eslovena, el tercer lloc quedaria ja definitivament descartat, i només es podria somiar en ser quart en cas de victòria a Hamburg i que el Venècia perdés al seu feu contra el Hapoel Jerusalem.
