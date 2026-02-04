Bàsquet/Eurocup
El Baxi Manresa veu com el Venècia li fica l'aigua a casa (75-91)
Els italians es basen en una gran defensa per assaltar el Congost i empaten amb un conjunt bagenc que ja no depèn d'ell en l'última jornada per jugar el play-in a casa
El Baxi Manresa ha començat la penúltima jornada de l'Eurocup amb possibilitats fins i tot de ser segon de grup, però ja no depèn d'ell mateix ni per ser quart. Els manresans han caigut derrotats per un Venècia que ha fet un gran partit defensiu i que s'ha basat en els punts de Cole i de Wiltjer, en algun apartat, per assaltar el Congost (75-91).
Amb aquest resultat, el Baxi queda empatat amb el Cedevita, que ha de visitar aquest dijous l'Hamburg, i amb els italians. Ja no depèn d'ell per ser tercer o quart i disputar el play-in a casa. Ha de vèncer a Alemanya i esperar que els italians caiguin a casa contra el Hapoel. Si no, tocarà viatjar.
El Venècia s'ha presentat al Congost amb només deu jugadors i per això era interessant cansar els que estiguessin a pista. Ho ha demostrat Ocampo fent un canvi de tres jugadors de cop quan només s'havien disputat tres minuts de partit. El joc, en canvi, no era excessivament trepidant, tot i que el Baxi assolia els primers avantatges, com un 9-4 després d'un triple d'Olinde.
El Venècia, de tota manera, no es desenganxava, amb la direcció de Cole al capdavant i cinc punts seguits d'un Tessitori que feia mal a la zona, els últims després d'un 2+1, situaven els italians per davant per primer cop (15-16). Eren minuts en què Obasohan portava el pes de l'equip a còpia de penetracions, però en què els venecians trobaven massa facilitats.
S'obre i es tanca un forat
Així, fins al descans, l'encert de Wheatle ha hagut de ser pal·liat per un reaparegut Ubal i un triple de Steinbergs per anar al primer descans amb taules a 24 punts. I l'inici del segon quart no estava sent especialment encertat per la banda local, però els d'Ocampo solen necessitar una sola espurna per encendre's.
Ha estat en una acció seguida entre un triple de Reyes, un tap esplèndid de Kao i un altre tir de tres d'Olinde. Amb el públic animat, un parell de bàsquets més, d'Obasohan i un altre intent de tres de Reyes va obligar el tècnic Spahija a demanar temps mort perdent per 39-31 (11-0 de parcial).
El forat ja estava fet i s'ha ampliat després amb una porta enrere que ha acabat Obasohan amb una esmaixada que prou podia haver estat antiesportiva, i amb el tercer triple de Reyes, sense errada (47-37). Però el Baxi no ha consolidat aquest avantatge per algunes errades en atac. El Venècia ha volgut demostrar que vendria cara la pell amb homes de qualitat indiscutible com Wiltjer o Cole, que han aproximat la diferència a tres punts (49-47) al descans.
I Tessitori ha reaparegut per completar la remuntada amb quatre punts tot just iniciat el tercer parcial (51-53). L'equip d'Ocampo no tenia ritme en aquesta arrencada, tot i un triple aïllat de Ferran Bassas, i en defensa també hi havia desatencions que suposaven que el rival tragués tirs lliures de les quatre primeres faltes rebudes, la darrera amb tir lliure addicional de Candi, malgrat que els locals no estaven en bonus. Amb aquest panorama, el resultat es disparava fins al 54-59, a 5.45.
Recital de Cole
El Venècia defensava ara molt bé, tallant línies de passada i frustrant els locals, que havien anotat deu punts en vuit minuts (59-65). Almenys el públic s'ha despertat amb unes protestes de Wiltjer perquè Marc Estany, tècnic ajudant del Baxi, havia agafat una pilota quan encara no havia botat fora del camp. Tot ha ajudat, amb un triple de Steinbergs al final, a que el Manresa arribés amb un empat a 66 al darrer descans.
L'inici del darrer quart ha estat una mica el joc dels disbarats amb un parcial de 3-6 en tres minuts. Els locals tornaven a travessar una crisi i dos tirs lliures i un robatori de Cole situaven el 71-79. Faltaven encara quatre minuts, però les sensacions eren pèssimes i els italians dominaven novament des de la seva defensa.
El base del Venècia, autor de nou punts seguits, conduïa el seu equip com volia i, a sobre, el Baxi ha abaixat els braços per completar un parcial de 0-13 a 2.42 que feia que la meitat del pavelló comencés a desfilar cap a casa amb 71-85 ja irremuntable.
- Una família de Banyoles desenterra el cofre amb 1.500 euros a Sant Llorenç: 'Vam guanyar, però ens va anar de 15 segons
- El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
- Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
- La ‘caçadora de masies’ visita el mas de la finca del cementiri xinès: «Em preocupa que s’hi faci una intervenció poc respectuosa»
- Els Mossos identifiquen 51 persones per organitzar i participar en lluites il·legals a la Central Tèrmica de Cercs
- Tres socis al capdavant d'una cafeteria d'especialitat de Manresa: 'Calen més ajuts per als comerços que donen vida a la ciutat i permeten que la gent pugui socialitzar aquí
- El Bernabéu, fart de la pallassada d’Arbeloa tot i guanyar