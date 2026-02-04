Bàsquet/Eurocup
Diego Ocampo: "No estàvem al cent per cent i ho necessitem per competir contra aquests equips"
El tècnic del Baxi Manresa s'ha mostrat molt abatut per l'actuació dels seus jugadors, sobretot en situacions de concentració, tot i que admet que Dani Pérez i Ubal encara no tenen ritme
El tècnic del Baxi Manresa, Diego Ocampo, explicava al final del partit que "hem començat bé el partit i hem d'anat del capdamunt al capdavall. Primer, per les pèrdues de pilota, que han estat massa fàcils i els han permès anotar fàcils contraatacs, i després per pèrdues de concentració durant el partit".
Per a ell, ha estat important el balanç que "nosaltres hem recuperat 5 pilotes per 18 pèrdues i ells 13 recuperacions per 15 pèrdues. Si tens la pilota menys cops, és difícil competir. Hi deu haver raons, però cal entendre que estem incorporant dos jugadors nous que han entrenat pocs cops i canvien els rols. Però són excuses. Dani Pérez i Ubal no tenen ritme. En el segon cas, crec que anirà més de pressa perquè s'ha entrenat amb la mà dreta, però Dani necessitarà més temps. No ha pogut ni preparar-se cinc vegades seguides".
A més "d'altres jugadors tenien coses i no estàvem al cent per cent, i ho necessitem per competir contra aquests equips que tenen una qualitat brutal. Necessitem temps i paciència per recuperar jugadors, però entre tots hem d'empènyer per anar millor".
Ha admès que "estic contrariat i m'estic controlant. Hem d'estar més concentrats. Lluitem i treballem, però ho podem fer millor".
Respecte de la defensa un contra un contra Cole "si és així, hi ha responsabilitat individual. Ells juguen molt bé bloquejos directes canviant l'angle amb Wiltjer. Cal evitar alguna falta. Tampoc no crec que ell fiqui molts punts habitualment i jugui així. L'important són els punts després de pèrdua que han ficat. és defensa i atac. Que tinguem la pilota agafada i te la prenguin em fastigueja molt".
