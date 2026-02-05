Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un aficionat del Baxi sorprèn Kaodirichi amb un retrat molt especial

L'home va dedicar trenta hores a pintar un quadre del jugador com a mètode de rehabilitació després de patir una lesió a la mà

El moment en què un aficionat del Baxi regala un retrat de Kaodrichi Akobundu-Ehiogu al pivot nigerià

El moment en què un aficionat del Baxi regala un retrat de Kaodrichi Akobundu-Ehiogu al pivot nigerià / Baxi Manresa

Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

Un gest carregat d’emoció i superació personal. Un aficionat del Baxi Manresa ha sorprès el pivot nigerià Kaodirichi Akobundu-Ehiogu amb un regal molt especial: una pintura feta per ell mateix. La història d’aquest seguidor comença gairebé per casualitat. Es va enganxar al Baxi gràcies a la seva filla, que fa dos anys que juga a bàsquet i anava a veure els partits al Nou Congost amb el seu avi. Un dia s’hi va afegir, va viure en primera persona l’ambient del pavelló —que defineix com a “brutal”— i ja no se’n va desenganxar. Avui és abonat fidel i no es perd cap partit.

Fa dos anys, però, va patir una lesió important a la mà: es va trencar els metacarpians. Els metges li van recomanar molta rehabilitació, i ell va trobar en la pintura una via tan inesperada com creativa per recuperar mobilitat. D’aquí neix el quadre dedicat a Akobundu-Ehiogu. “M’agrada com juga, i vaig decidir pintar-li un quadre”, explica.

No ha estat fàcil. L’aficionat admet que el procés ha estat dur, perquè mentre pintava li feia mal la mà, però també reconeix que gràcies a aquesta afició ha anat recuperant part de la mobilitat. Hi ha invertit unes 30 hores, treballant amb aquarel·la, una tècnica que considera més tècnica i exigent. “Crec que el resultat valdrà la pena”, assegura.

El club ha capturat la reacció dAkobundu-Ehiogu en un vídeo que ja circula per les xarxes. El pivot va quedar visiblement sorprès en veure el quadre que li lliurava l’aficionat a l’exterior del pavelló: “Ho agraeixo, moltes gràcies”, va compartir. Com a gest d’agraïment, Akobundu-Ehiogu li va regalar un parell de les seves bambes firmades, tancant així un moment que ja acumula més de 40 mil visualitzacions.

