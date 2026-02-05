Bàsquet/Eurocup
El Cedevita venç a Hamburg i només deixa dues combinacions al Baxi Manresa per jugar el play-in europeu a casa (74-88)
La majoria de combinacions en l'última jornada aboquen el conjunt d'Ocampo a disputar els vuitens a fora contra el Türk Telekom, el Buducnost o el Trento
El Cedevita Ljubljana ha vençut a la pista de l'Hamburg Towers (74-88) en el darrer partit de la penúltima jornada de la fase regular de l'Eurocup. Aquest resultat aboca al Baxi Manresa a dependre de dues úniques combinacions per jugar el play-in de vuitens de final al Nou Congost, després d'haver perdut dimecres contra el Venècia per 75-91. Totes les altres obliguen el conjunt de Diego Ocampoa disputar aquesta eliminatòria a fora i amb tres possibles rivals, el Türk Telekom, el Buducnost i el Trento.
El conjunt eslovè no ha tingut problemes per vèncer a la pista hanseàtica, on el Baxi jugarà el seu últim partit de la fase dimecres vinent. Els balcànics han establert dos parcials calcats per anar al descans guanyant per 32-50 i, impulsats pels 15 punts de Hurt i els 13 de Gibson, no han tingut dificultats per gestionar l'avantatge a la represa.
Això deixa el Cedevita amb 11 victòries, en tercer lloc del grup, les mateixes que el Bahçesehir, amb qui es jugarà el segon lloc en l'última jornada. El Baxi i el Venècia en tenen 10. Els manresans tenen el bàsquet average guanyat amb el Cedevita i perdut amb el Venècia i serien el pitjor equip en un triple empat. Per això, només té dues possibilitats de ser tercer o quart i jugar els vuitens a casa.
Les dues passarien per una derrota del Venècia a casa contra el Hapoel i una victòria seva a Hamburg. Si això passés, el Baxi seria tercer si el Cedevita cau en l'últim partit a la pista de l'Slask Wroclaw sempre que el Bahçesehir guanyi a la pista del Neptunas, per evitar un triple empat amb els turcs. En cas que el Cedevita guanyi, sempre que el Venècia perdi, el Baxi serà quart si venç en el seu partit i també jugaria el play-in a casa.
La resta de combinacions són perjudicials per als manresans, que aleshores es veurien abocats a ser cinquens i jugar a fora el play-in. En l'última jornada també hauran de mirar l'altre grup, en què el Buducnost i el Türk Telekom són tercer i quart, amb onze victòries, i el Trento és cinquè, amb deu. Els partits de la darrera jornada són Trento-Ulm, dimarts, i Türk Telekom-Chemnitz i Buducnost-Bourg, dimecres. L'Eurocup no ha establert cap jornada unificada, amb la qual cosa el Baxi jugarà el seu partit l'endemà del Cedevita i mitja hora abans que el Venècia.
