Bàsquet | Eurolliga NextGen
El júnior del Bàsquet Manresa debuta amb derrota contra l'Asvel a l'Eurolliga NextGen (71-88)
El jove conjunt que dirigeix Nacho Juan ha caigut davant d'un poderós LDLC Asvel, que ha fet valdre la seva superioritat física i la permissivitat arbitral
L'equip júnior del Bàsquet Manresa ha caigut per 71-88 en el seu debut a l'Eurolliga NextGen contra un poderós LDLC Asvel. El conjunt que entrena Nacho Juan ha patit davant d'una plantilla molt superior físicament, i a qui els col·legiats han permès jugar molt dur. La d'enguany és la segona ocasió en què la base del Manresa participa en aquest torneig. Ja ho va fer l'any 2011, quan aquesta primera fase de grups es va disputar a l'Hospitalet sota el nom de Next Generation Torunament.
Aleshores, l'equip que encapçalava un joveníssim Marcus Eriksson que ja havia debutat amb el primer equip, va guanyar el Cedevita Zagreb i la Penya, i va caure per la mínima contra el Barça i per partida doble contra el Zalgiris.
Els joves jugadors de l'equip júnior del Baxi han encetat el duel amb moltes ganes i extremadament encertats. Amb dos triples de Gerard Fernández, 5 punts de Miquel Villalonga i un bàsquet a cistella passada de Lucas Sánchez han aconseguit un parcial de 13-0 que els donava un gran avantatge des de l'inici. La inspiració ofensiva anava acompanyada d'un gran nivell defensiu, sobretot en la defensa en l'u contra u, que impedia que l'equip francès sumés amb facilitat.
Les rotacions han mantingut el nivell, però a poc a poc l'Asvel ha sabut reaccionar per aturar la sagnia i cloure el primer període amb 11 punts d'avantatge (24-13). L'equip manresà ha començat el segon període amb menys encert exterior, i més important, cedint més cistelles còmodes que permetien als gals superar una primera pilota de partit.
Amb un parcial de 2-8 d'inici el conjunt francès s'ha cregut que podia guanyar, i ha arribat a posar-se per davant a l'electrònic quan només faltaven 50 segons pel descans (37-38) comandats per un intractable Marvyn Wade, que al descans ja havia anotat 18 punts.
Els joves jugadors que dirigeix Nacho Juan han entrat amb més intensitat defensiva a la segona meitat, conscients que fins aleshores els col·legiats no havien assenyalat gaires faltes. Un canvi de tendència que va servir als manresans per tornar a prendre la iniciativa del duel, arribant a capgirar l'electrònic amb un parcial d'11-2 amb encara dos minuts per jugar (56-50). El matx semblava tornar-se a tenyir de vermell, però una desconnexió final amb errades no forçades ha provocat que l'Asvel situés l'empat a 59-59 abans del quart i definitiu període.
El partit semblava condemnat a arribar igualat als darrers minuts, però el conjunt de Quentin Gougeon no estava disposat a esperar, i amb un parcial de 3-9 ha obligat el tècnic aragonès del filial del Baxi a aturar el partit. El més preocupant del cas és que la reacció francesa arribava amb el seu millor jugador, Marvyn Wade, a la banqueta.
Per si no n'hi hagués prou, l'Asvel ha començat a anotar des de més enllà dels 6,75 i mentre els gals semblaven infal·libles en cada atac, els manresans patien per anotar a prop de la cistella davant la superioritat física dels gals i la permissivitat arbitral en els contactes. Una combinació que ha fet que a poc a poc l'equip francès construís un avantatge que de més de 15 punts que ja va ser definitiu.
U18 Baxi Manresa: Villalonga 7, Fernández 13, Ecker 6, Sánchez 11 i Dolo 8 -cinc inicial- Mauri 2, Muncunill 11, Olvera, Jekabsons 5, Lederman 4, Tihak i Ndiaye 4.
U18 LDLC Asvel Villeurbanne: Wade 25, Appolinaire Loussavouvou 9, Bassoumba 12, Ndiaye 11, Risal 14 -cinc inicial- Berard 2, Diard, Lebon Davidas 1, Gruszka 12, Luflore Loussavouvou 2 i Ruol
Parcials: 24-13, 39-40, 59-59, 71-88
