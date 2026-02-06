Bàsquet/Lliga Endesa
Les peces fluixes del Baxi Manresa s'hauran d'engreixar a còpia de rodatge
Ocampo admet que Dani Pérez, Paulicap i Ubal encara es troben en procés de recuperació i va ser una de les claus que "se'ns vagin fondre els ploms" contra el Venècia
Hugo Benítez és l'únic descartat per viatjar a Lleida i el tècnic advoca per no reaparéixer abans de l'aturada de la Copa i les seleccions
Millorar a còpia de minuts. No n'hi queda cap altra al Baxi Manresa després de la baixada de ploms dels darrers minuts del partit contra el Venècia i abans de viatjar diumenge a l'exigent Barris Nord per visitar el Hiopos Lleida. Diego Ocampo ja va explicar després de la derrota contra els italians que alguns dels seus homes havien actuat estant fora de forma, com Dani Pérez, que només havia jugat contra l'Unicaja després de dos mesos, o Agustín Ubal, que reapareixia d'una lesió al colze esquerre que va quedar clar que no estava del tot curat. En la prèvia del duel del cap de setmana també ha afegit a la llista un Pauly Paulicap que cal recordar que va arribar fa només tres setmanes, tot i que ja hagi actuat en sis partits.
Tots tres, i segurament Eli Brooks, que té aparicions guadianesques a l'equip per les dues lesions que l'han afectat, seran una quarta part de l'equip i amb això haurà de lluitar l'equip per intentar arribar en condicions al final dels quaranta minuts, o els que siguin.
Ocampo ha esmentat Paulicap en dir d'ell que "necessita posar-se bé físicament perquè no ho està, al ritme que juguem. Si ho estàs costa molt seguir el ritme. Ens hem de centrar en això perquè pugui jugar bé. En la segona rotació de l’altre dia va donar un bon nivell i esperem que pugui seguir aquest camí".
També ha parlat del final del duel contra el Venècia i que "se’ns van fondre els ploms, sense excusa del públic, ni de ningú. Per culpa de les lesions, Dani [Pérez] ha hagut d’entrar molt aviat i jugar més minuts dels que tocaven".
En aquest sentit, "és una decisió que vam prendre perquè tot requereix un temps. És com el tema de Paulicap, o quan va entrar Ubal. També éstem molt contents, però tot necessita un temps. És el que va passar i per diferents raons ens vam fondre".
L'uruguaià, per exemple, es va notar encara limitat en els moviments amb el seu colze i en més d'un contacte va mostrar que encara li fa mal quan hi rep un cop. En el darrer quart, a més, el base del Venècia RJ Cole va fer tot un recital aprofitant la precarietat dels seus defensors, com el capità quan li tocava o Ubal, que sol marcar directors de joc per la seva envergadura. A més, Gerard Fernández estava a la banqueta molt cansat pels esforços que ha hagut d'assumir últimament a l'hora de tapar forats i Brooks no hi era".
A dintre, a més, Paulicap no pot donar prou relleus a Kao, que ha incrementat la seva activitat, i Oriola. A més, Olinde està compaginant la posició de quatre de tota la temporada amb una de tres, que era la que freqüentava a l'Alba Berlín, i que segons Ocampo "ens està aportant molt, sobretot en fase defensiva".
Pensant a mitjà termini
De cara a Lleida sembla que tornarà definitivament Brooks, qui cal recordar que encara no ha coincidit amb Dani Pérez damunt de la pista, i no hi serà Gerard Fernández, que disputa la NextGen de l'Eurolliga a Alemanya amb els júniors.
I encara faltarà incorporar un Hugo Benítez que tot sembla indicar que no estarà a punt fins al març. Segons Ocampo, "ha començat a córrer aquesta setmana però va tot molt a poc a poc. A veure si la setmana vinent podem fer una passa més, però ara val la pena recuperar-lo bé i que no vagi a la selecció, tot i que ho ha de decidir ell, però potser val la pena allargar la recuperació perquè arribi bé després de l’aturada".
