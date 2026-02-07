Bàsquet/Lliga Endesa
Hiopos Lleida-Baxi Manresa: Un derbi català que pot comptar per dos
Els manresans visiten un rival que té una victòria més a la classificació però al qual guanyaria l'average particular en cas de victòria o, en un mal menor, si perd per menys de 13 punts
Els entrenadors sempre afirmen que tot el partit compten el mateix, però això succeeix fins que deixa de passar. I això acostuma a ser a la segona volta. Les formacions van agafant posicions i, sobretot, es resolen averages particulars que poden ser importants en cas d'empat al final de la lliga. Això pot passar aquest diumenge (12 hores, TV3, DAZN i Movistar) entre el Hiopos Lleida i el Baxi Manresa. L'equip lleidatà té un triomf de marge a la classificació, que serien dos en cas de victòria. Però si qui guanyen són els bagencs, aquests empatarien i, a més, guanyarien l'average. Aquesta darrera variable també cauria de la banda del conjunt d'Ocampo en cas de perdre per menys de tretze punts, tot i que llavors el Lleida s'escaparia de dos partits.
El Baxi tindrà l'única baixa d'Hugo Benítez, encara convalescent d'un esquinç de turmell, dins de la primera plantilla i tampoc no hi serà Gerard Fernández, que aquests dies disputa la NextGen de l'Eurolliga. De la banda lleidatana, el dubte més gran és el de l'hongarès Golomán, que no s'ha entrenat en tota la setmana per molèsties, també després d'un esquinç. Tampoc no volten rodons John Shurna, que té problemes a un abductor i a un quàdriceps, i Krutwig amb dificultats a un turmell. Això sí, torna Melvin Ejim, una peça clau.
Talent estucturat
En la prèvia, Ocampo deia que "ells tenen molt talent individual i juguen ràpid, per això hi ha pèrdues, com en el nostre cas. També combinen el joc estructurat amb deixar desenvolupar-se a aquest talent. Batemon i Agada prenen iniciatives en el bloqueig directe i en el joc interior, també". A més, "defensivament tenen una gran activitat i varietat. Juguen molt bé i estan molt ben treballats".
Les dades també mostren que el Lleida és molt bon equip en el rebot defensiu, però fluixeja en l'ofensiu. Per a Ocampo "depèn de dies, i de vegades passa el contrari. També és cert que en la seva llibertat de joc hi ha tirs que no esperes, però els poden ficar i no estàs tan preparat per al rebot, però tenen molta mobilitat i to atlètic".
Serà el retrobament del Baxi amb els partits com a visitant després de cinc enfrontaments seguits a casa, en les dues competicions. Ocampo no ho entén gaire perquè "és difícil, primer de tot per al públic, que pot estar molt temps seguit sense veure el seu equip i, de cop, veure'l massa seguit. Jo advoco més per l'equilibri, però no ens queixarem. Ens agrada jugar a Lleida perquè l'ambient és espectacular. És un repte jugar contra un molt bon equip en un ambient tan bonic i de bàsquet".
Per la seva banda, el tècnic del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, avisa que "ens ve un equip superintens, que pressiona a tota la pista. Penalitzen cada errada que comets perquè juguen a un ritme molt alt". El tècnic comparava l'estil de joc del Manresa amb el del València, contra qui van perdre en l'últim partit, i considera claus el control de la pilota i la generació de joc.
