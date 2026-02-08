Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bàsquet/Lliga Endesa

El Baxi Manresa conquereix Lleida amb un triomf de jerarquia i punteria (90-99)

Els manresans mostren un encert impressionant a la primera part i aturen l'impuls del rival i de Barris Nord a la represa per sumar una victòria que val triple

L'equip d'Ocampo posa més distància amb el descens, iguala amb el Hiopos i els supera en l'average

Manresa

El Baxi Manresa ha guanyat a Lleida (90-99) i Obasohan, el seu millor jugador del curs, no hi ha anotat. La dada mostra qui ha estat el més sòlid a la Terra Ferma. Els bagencs s'han basat en un encert increïble en el tir a la primera part i en la capacitat de patir en la segona per obtenir una victòria que també val per tres: el descens és més lluny, s'iguala al Hiopos i se li guanya l'average.

La primera cistella del partit ha trigat 1 minut i 38 segons a arribar, de Diagne, i el Baxi, amb Brooks de base, ha estat mig minut més a fer dos canvis perquè no trobava camins en atac. Ha estat entrar Ubal i que els punts manresans hagin començat a arribar, amb dos triples de l'uruguaià i dos més de Steinbergs i Oriola. El problema era que Batemon ja duia 11 punts en cinc minuts, amb tres encerts des de l'exterior que permetia el Hiopos dur la davantera (15-14).

Però l'encert manresà des de la línia de tres punts ha estat espectacular en aquest quart. Dos bàsquets més, d'Oriola i Bassas, deixaven una estadística de 7 de 9 i la màxima diferència forana (16-23), aprofitant errades dels pivots lleidatans. De fet, en tot el primer període només hi ha hagut tres cistelles de dos punts, totes dels locals, que ha marxat a descansar perdent per 19-25.

Triples contra Batemon

El Lleida, a més, tenia un problema amb els tirs lliures. Se'n deixava un a cada viatge i això no li permetia remuntar. Només Batemon, en la seva tornada i 16 punts al caseller, i una mica Ejim podien plantar cara en un duel que pujava d'intensitat. Ubal, primer, i un triple d'Olinde, després, donaven nou punts, però la freqüència d'anotació provocava que es rebaixés a quatre poc després (30-34).

Però ha arribat una altra allau de triples manresans. Dos de Steinbergs, un d'Olinde i un de Reyes situaven el 35-47. Ejim cometia la tercera abans del descans i, malgrat els 25 punts de Batemon, el 58% de tot l'equip, el tir de tres final de Bassas (increïble 13 de 18 per a tot l'equip en vint minuts) portava a la mitja part amb un 43-54 fins i tot curt i a cuidar quan baixés l'encert.

I així ha passat en un terrible inici del tercer quart en què l'equip ha sortit tou, el Lleida a totes, el Baxi ha perdut tres boles i, sense ni llançar a cistella, ha rebut un parcial de 7-0 (50-54). Barris Nord ara sí que bullia. Els bagencs han pogut aturar el cop provocant la quarta falta de Walden i amb quatre punts seguits d'Ubal (56-65), tot i que el Hiopos, que ha entrat en bonus en quatre minuts, anava implicant elements a la batalla com Shurna o Agada.

El partit ha entrat en una fase en què el Baxi podia trencar-lo, però no ho ha aprofitat i un parell de faltes en atac, alguna compensatòria per la diferència de personals i els crits del públic, i una tècnica a Ocampo han donat aire al Lleida (66-71). I amb Obasohan desaparegut i amb quatre faltes. L'equip d'Encuentra ha arribat a estar a tres, però un parell de bones defenses han donat quatre punts que permetien respirar abans de l'últim quart (70-77).

Kao ha agafat protagonisme en un inici de tempteig fins a un triple i una gran cistella de Brooks que donava la màxima distància (74-86). Això sí, Bassas, el cervell, cometia la quarta falta i encara faltava 6.41. Llavors Ubal ha recuperat una pilota i ha anotat un triple que semblava mig partit (74-89). El Lleida semblava ara molt cansat i Walden cometia la cinquena.

Encara faltaven més de quatre minuts, tot i que Oriola, en el seu partit 400 a l'ACB, eixamplava a setze amb un altre tir de tres, el 17è de 27 intents (78-94). El Lleida ha mantingut esperança en posar-se a onze i pilota, però ha estat un miratge. La seva oportunitat ja s'havia esfumat.

