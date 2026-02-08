Bàsquet/Lliga Endesa
La derrota del Gran Canària obre un forat de dos partits entre el Baxi Manresa i els cinc últims
El triomf del Baskonia determina un aparellament amb La Laguna Tenerife i un Barça-UCAM Múrcia en els quarts de la Copa
El Kosner Baskonia ha derrotat el Dreamland Gran Canària de manera molt clara (75-97) en el partit endarrerit que no havia deixat determinar de tot els aparellaments de la Copa ACB de València. El conjunt de Jaka Lakovic continua ensorrat i, tot i que ha jugat un partit menys, queda només amb 6 victòries, a dues del grup del Baxi Manresa, que després de vèncer a Lleida queda empatat amb el Hiopos i el Breogán amb vuit triomf.
Així, els bagencs obren un forat de dos triomfs respecte dels immediats perseguidors i es mantenen quatre victòries per damunt del descens, que el Burgos ha fet més car amb la seva victòria de dissabte contra el Tenerife. A més, ha determinat definitivament els aparellaments entre el Baskonia i La Laguna i entre el Barça i l'UCAM Múrcia en els quarts de final de la Copa, en concret en els partits de divendres, dia 20. A Las Palmas, els bascos s'han escapat de dotze punts ja al primer quart i han tingut en Luwawu-Cabarrot (23 punts) el seu millor home.
S'ha refet també a la lliga el Barça, això sí, amb una victòria més treballada de l'esperat contra el Girona (97-92). El conjunt de Moncho Fernández ha plantat cara, amb 22 punts de Pep Busquets i 19 de Geben, però el Barça, malgrat la baixa de Punter, ha manat amb 21 punts de Clyburn i 17 de Cale.
En els altres partits, gran victòria del Joventut, que estrenava patrocinador en Asisa, contra el segon, el València, en un aperitiu de la Copa (90-87). Cameron Hunt, amb 16 punts i un triple que capgirava el resultat, ha liderat els verd-i-negres. Per la seva banda, el Madrid no ha tingut dificultat en apallissar el Granada (94-79), amb 22 punts de Krämer.
