Bàsquet/Lliga Endesa
Diego Ocampo: "Hem guanyat amb solvència en una pista molt difícil"
El tècnic gallec destaca l'ambient a les graderies de Barris Nord, la seva solidesa i el compromís d'homes com Obasohan, que "ha jugat amb una sola mà"
Després del partit, un molt content Diego Ocampo, que durant el duel s'havia expressat en català a TV3, ha explicat que "hem entrat molt concentrats al partit. Sabíem que la concentració i la intensitat al principi eren molt importants i hem estat bé, sobretot en defensa. És clar que podem parlar dels triples que hem ficat a la primera meitat, però això t'ho dona ser sòlid".
En el tercer quart "ja sabíem que el Hiopos Lleida canviaria el ritme defensiu, han pressionat molt bé i s'han apropat molt de pressa, però hem estat freds. Ens hem adaptat al ritme de joc, no ens hem queixat i hem seguit circulant la pilota i sent sòlids en la defensa de l'u contra u i del dos contra dos i controlant el rebot".
Valorava que "hem guanyat amb solvència en una pista que sabem que és molt difícil". A més, ha volgut destacar "dues coses. L'ambient és impressionant i cal felicitar el Lleida i la seva afició. Però també la del Manresa perquè en un partit de rivalitat l'ambient era molt bé. Aquesta és una manera d'usar l'esport per al que realment importa".
D'altra banda, "vull destacar els meus jugadors. Per primer cop a la meva vida he disposat d'un jugador que només tenia una mà, Obasohan, que ha estat deu minuts en pista. Em sembla impressionant que amb una mà t'hi vulguis posar. Però no només ell, hem tingut problemes físics, però aquesta és l'actitud del nostre equip. Pocs cops trobo jugadors com aquests, com Retin, com Pierre, i amb ells la feina de l'entrenador és molt fàcil". També ha explicat que Ubal tenia molèsties però que "només eren rampes".
- Troben una important quantitat d'aigua al subsòl de la Llacuna
- Operen d'urgència un jove que tenia un obús de la Primera Guerra Mundial al recte
- Mor Marissa Terra, regidora i portaveu d’ERC a Sant Feliu Sasserra
- Això és el que es queda Hisenda del pot que ha guanyat Rosa a ‘Pasapalabra’: més d’un milió d’euros
- Ferrocarrils ja va projectar als 80 un nou telefèric per pujar a Montserrat des de Monistrol
- “El boom dels camioners”: sous que sorprenen i una demanda que no para de créixer
- Doble operatiu de rescat amb helicòpter: un escalador a Montserrat i una esquiadora al Port del Comte
- Espectacular accident d'un camió que ha caigut per un marge a l'Eix Transversal a Sant Bartomeu del Grau