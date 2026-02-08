Bàsquet | Eurolliga NextGen
El júnior del Baxi clou amb victòria la seva participació a l'Eurolliga NextGen (61-75)
Els joves jugadors que entrena Nacho Juan han derrotat un combatiu EA7 Milà molt coral, però que s'ha quedat sense energia al final
L'equip júnior del Baxi Manresa ha tancat amb victòria la seva segona participació a l'Eurolliga NextGen. Els jove conjunt que dirigeix Nacho Juan s'ha acomiadat d'aquest primer torneig classificatori segellant una magnífica actuació que els permet tornar d'Ulm amb un balanç de dues victòries i dues derrotes, i amb l'orgull de poder dir que són entre els cinc millors equips dels vuit que hi han pres part.
En el quart partit en només tres dies, el conjunt manresà ha derrotat per 61-75 un sempre combatiu i molt coral EA7 Milà, que malgrat anar gairebé sempre a remolc no ha abaixat els braços. Els joves jugadors que entrena Nacho Juan han estat sempre fidels al seu estil de joc, amb un elevadíssim ritme malgrat el cansament acumulat a les cames.
Encomanant-se d'un bon encert des del perímetre i d'una bona intensitat defensiva, el conjunt manresà ha construit des de l'inici un bon marge que els ha permès gestionar ja a partir dels primers 10 minuts. A partir d'aleshores, gràcies a una bona intensitat defensiva i sobretot bones accions de responsabilitat individual en l'u contra u, els manresans han controlat totes les revifades d'un equip italià que amb accions molt corals no han tingut prou energia per forçar un final a cara o creu.
