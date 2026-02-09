Bàsquet
Eli Brooks, convocat per jugar les finestres FIBA amb la selecció d'Irlanda
El jugador del Baxi Manresa nascut a Carolina del Sud i amb descendència irlandesa disputarà per primera vegada un partit defensant els colors de l'illa de color maragda
La selecció irlandesa de bàsquet ha fet pública aquest migdia la llista de 13 jugadors que formaran part del combinat nacional per jugar les finestres FIBA per classificar-se a l'Eurobasket del 2029. El sorprenent del fet és que entre els escollits per la federació i el tècnic, Michael Bree, hi consta l'exterior del Baxi Manresa Eli Brooks. Segons ha explicat el club bagenc, el jugador té descendència irlandesa, família i fa temps que estava gestionant l'obtenció del passaport. És clar, doncs, que ara ja el té i que per això debutarà amb la selecció d'aquest país illenc.
El seleccionador Michael Bree ha conformat una extensa llista de convocats per a disputar la primera fase del torneig classificatori de l'Eurobasket del 2029. Una competició que es jugarà en simultani a tres quatre països: Espanya, Estònia, Gràcia i Eslovènia. Juntament amb el debut de Brooks, també tornen al combinat irlandès figures rellevants com CJ Fulton, que actualment milita als Iowa Wolves de la NBA G League, així com Ryan Leonard, que no estava convocat des del 2019.
Si no hi ha cap entrebanc, Brooks debutarà amb el seu nou combinat nacional el dissabte 27 de febrer contra l'Azerbaijan. El segon duel, que enfrontarà Irlanda amb Luxemburg, està previst que es disputi el dilluns 2 de març. Curiosament, el segon nom de l'exterior nascut a Carolina del Sud és Jameson, el mateix que una coneguda marca de whisky irlandès amb seu a Dublín. Un indici que quadra amb el fet que Brooks reclami poder defensar els colors de la selecció irlandesa.
