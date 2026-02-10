Bàsquet | Eurocup
El Baxi Manresa viatja a Hamburg "per continuar fent passes endavant" sense mirar la classificació
L'equip del Bages té assegurada la cinquena posició, però millorar un lloc a la taula no dependrà només del que facin els homes de Diego Ocampo a la pista del cuer
El Baxi Manresa sembla albirar, a poc a poc, la llum al final del túnel. L'equip que entrena Diego Ocampo donarà demà al vespre per finalitzada la llarga fase regular de l'Eurocup, però més important, cada vegada recupera més efectius de cara a certificar la permanència a l'ACB, l'objectiu més important de la temporada. En clau europea, els manresans saben que jugaran segur l'eliminatòria a partit únic de vuitens de final, i en aquesta darrera jornada quedarà decidit si ho fan al Nou Congost o fora, i contra quin rival de l'altre grup.
Així i tot, Ocampo i tot el seu cos tècnic reivindiquen en cada prèvia i roda de premsa que la classificació no és mai una prioritat, i contra l'Hamburg Towers (demà, 19.30 h) no en serà una excepció. En declaracions prèvies al partit, l'entrenador assistent Carlos Flores ha volgut destacar el fet que l'equip està recuperant a poc a poc efectius, i que "som cada vegada més sòlids, perquè els jugadors que tornen ho fan a un gran nivell i això fa que l'equip doni passes endavant per competir a camps complicats com al Barris Nord".
L'Hamburg és el cuer de la competició i tot just ha guanyat dos dels disset partits que s'han disputat en aquesta primera fase de l'Eurocup. Així i tot, no val a confiar-se, perquè els alemanys han trobat solucions a molts dels problemes que tenien a l'inici de la temporada, i es troben en un bon moment de forma, ja que com recorda el tècnic barceloní "han guanyat sis dels darrers set partits que han jugat". Tocarà, doncs, demostrar de nou que aquesta solidesa que comentava Flores és una virtut cada vegada més important en aquesta plantilla.
Un equip ràpid i talentós
Com en la majoria de casos en aquesta primera fase de grups, l'Hamburg és un conjunt que es caracteritza per plantejar partits a molts punts i jugant sempre el màxim d'atacs en els primers instants de possessió. Un estil que recorda també al del Baxi Manresa, i que, per tant, suposarà un veritable xoc de trens per veure qui troba millors situacions en aquests atacs frenètics que tant interessen tant al conjunt d'Ocampo com al que dirigeix Benka Barloschky.
Quant a jugadors a qui caldrà vigilar de manera especial, Flores destaca quatre noms: Ross Williams, Leonard Thorpe, Devon Daniels IV i Zacharie Perrin. Els tres primers tenen perfils similars, exteriors estatunidencs amb molts punts a les mans. Williams és l'amenaça exterior més pura, tot i que la seva electricitat també li dona moltes opcions de generació. Daniels aconsegueix crear molt d'avantatge amb el seu cos per trobar moltes situacions en u contra u. Mentre que Thorpe és l'encarregat de distribuir el joc, sempre amb sentit, i aprofitant les accions de dos contra dos per trobar bones situacions per anotar.
Un joc per parelles que acostuma a donar moltes pilotes al darrer dels quatre homes que destacava el tècnic ajudant d'Ocampo: Zacharie Perrin. Un jove pivot francès de 2,08 que en el partit d'anada al Nou Congost ja va ser l'element que més va castigar la defensa manresana anotant 20 punts i capturant 5 rebots. Serà important doncs que, com a Lleida, tant la línia exterior com l'interior treballi de valent per limitar l'impacte d'aquests jugadors.
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Un mòbil a la sabata per copiar a l’examen de conduir: acaba denunciat a la Seu d’Urgell
- Els botiguers acusen una peixateria de Collblanc d’'okupa
- Ingressa a Brians 1 un funcionari de presons detingut per traficar amb droga a la feina
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- La mobilització frena el desnonament del bloc 8 de Manresa
- S'escapa després d'atropellar una dona i una nena a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa
- Mor un home dins una fàbrica a Òdena