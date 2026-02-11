Bàsquet | Eurocup
El Baxi Manresa venç en un festival ofensiu a Hamburg (94-116)
El conjunt que dirigeix Diego Ocampo clou la fase regular de l'Eurocup amb una nova victòria fora del Nou Congost
La victòria del Reyer Venècia contra el Hapoel Jerusalem condemna els bagencs a jugar el partit de vuitens a la pista del Türk Telekom
El Baxi Manresa ha segellat la primera fase regular de l'Eurocup enfonsant a punts l'Hamburg Towers (94-116). Un duel en què de manera constant els atacs han passat per damunt de les defenses, i que ha permès al conjunt que dirigeix Diego Ocampo flirtejar amb el rècord històric del club en un partit fora de casa a Europa, que encara és el 102-121 que va aconseguir la temporada 2019. Un resultat que permetia al Baxi somiar amb el quart lloc, tot i que l'ajustada victòria del Reyer Venècia davant el Hapoel els condemna a jugar els vuitens a la pista del Türk Telekom.
El duel ha començat amb un ràpid intercanvi de cistelles que en clau Baxi dirigia de manera precisa Ferran Bassas, que en tot just quatre minuts ja havia repartit quatre assistències. Però de res serveix atacar amb molta efectivitat si no ets sòlid en defensa, i el cert és que els primers minuts del Baxi han estat fluixos sota la seva cistella, amb constants errades de concentració i manca de comunicació que permetia moltes cistelles fàcils als alemanys, que havien anotat 26 punts amb només 8 minuts (26-28).
Ocampo no estava satisfet amb el que veia, i encara menys quan Bassas s'ha precipitat amb un llançament exterior amb encara temps al rellotge, i Devon Daniels ha permès als locals posar-se per davant a l'electrònic sobre la botzina (33-31). Quedava clar que en cap cas era un problema ofensiu, sinó que era el moment de blindar la zona per tornar a manar al marcador. Però les dues faltes de Kao restaven intimidació, sobretot tenint en compte que el tècnic gallec no podia comptar amb Pauly Paulicap i que Pierre Oriola acumula molt de desgast.
15 minuts definitoris
Sense canvis substancials en l'apartat defensiu, el Baxi no trobava la manera d'aturar l'allau ofensiva alemanya, i a dos minuts del descans Ocampo ha optat per una alternativa zonal 3-2. Una modificació que ha aconseguit l'objectiu d'ofegar els atacs locals, i que ha permès als manresans obrir un avantatge de 7 punts en un marcador més propi de l'NBA que de l'Eurocup (54-61). A la represa, el Baxi ha optat per tornar a la defensa individual, i demostrant una major solidesa a la zona i impulsant-se des del perímetre han clavat un parcial de 5-12 que donava més de 10 punts de marge.
Davant d'una situació desesperada, Benka Barloschky ha optat per provar d'aturar els atacs del Baxi mitjançant una zona 2-3. La idea no era dolenta, però s'han trobat amb el millor dia de Dani Pérez des que ha tornat de la lesió, i el base de l'Hospitalet ha clavat dos triples que l'han dissolt (69-82). Una situació que ha fet que el partit torni a embogir, ara però, amb el Baxi sempre amb més de 10 punts d'avantatge, i l'Hamburg perdent un efectiu darrere d'un altre per faltes. Primer Devon Daniens, que juntament amb Martin Breunig eren els únics jugadors del conjunt alemany que feien mal a la defensa manresana, i després Leonard Thorpe, que en una acció poc intel·ligent ha deixat anar una empenta sobre Eli Brooks que li ha costat una antiesportiva.
Si una cosa li faltava al conjunt d'Ocampo en atac era trobar encert exterior de manera consistent, i amb tres triples gairebé consecutius de Bassas, d'Agustín Ubal i Eli Brooks tot just començar, el Baxi ha corregit l'estadística. Els homes de l'equip manresà s'agradaven, i els col·legiats semblaven tenir ganes que el partit s'allargués sense cap mena de sentit. Uns minuts, però, que han anat bé per foguejar els homes que tornen de lesions, que han pogut jugar sense pressió i recuperar confiança.
