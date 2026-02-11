Bàsquet | Eurocup
Diego Ocampo: "Hem fet una bona feina adaptant la defensa"
El tècnic del Baxi, Diego Ocampo, va voler lloar la millora de l’equip alemany en els darrers mesos de competició, inclòs el partit d’ahir
En la roda de premsa després del partit, el primer que ha fet el tècnic del Baxi Manresa, Diego Ocampo, ha estat lloar la tasca que ha fet l’Hamburg en aquests darrers mesos: "Ha millorat molt com a equip, guanyant partits molt complicats i ens ha costat molt poder aturar-los". Unes declaracions que guanyen molt de pes quan es dona un cop d’ull al marcador, i una dinàmica que el Baxi ha aconseguit capgirar.
Una reacció que ha arribat principalment a la segona meitat, quan "a poc a poc, hem sabut llegir el partit i ens hem adaptat, sobretot en defensa, ja que han jugat molt bé les situacions d’u contra u, impedint que pressionessim a camp obert com fem sempre". A més, aquests atacs tan verticals "ocasionaven una gran quantitat de les pilotes doblades que ens han castigat molt". En clau ofensiva, el tècnic gallec del Baxi va reconèixer que "també hem tingut la capacitat d’adaptar-nos, movent la pilota amb sentit trobant la manera de trencar el partit jugant com un equip, que és com ho volem fer sempre".
Ocampo també va voler reconèxier "la humilitat i les ganes constants d’aprendre" de Louis Olinde, que tornava a casa. "Va arribar amb problemes físics i sense massa confiança, però necessitava temps i ell mateix va ser el primer a adaptar-se tan aviat com fos possible al nostre estil, Manresa i l’ACB".
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Càrregues al ple de Santpedor i un exregidor detingut: l'entrada d'Aliança Catalana al consistori provoca una tensa mobilització de rebuig
- Els botiguers acusen una peixateria de Collblanc d’'okupa
- Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil
- Ingressa a Brians 1 un funcionari de presons detingut per traficar amb droga a la feina
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- L'exregidor detingut a Santpedor queda en llibertat amb càrrecs de desobediència greu