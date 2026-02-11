Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bàsquet | Eurocup

Diego Ocampo: "Hem fet una bona feina adaptant la defensa"

El tècnic del Baxi, Diego Ocampo, va voler lloar la millora de l’equip alemany en els darrers mesos de competició, inclòs el partit d’ahir

Bassas a sobre de Daniels, i Oriola atent a les ajudes

Bassas a sobre de Daniels, i Oriola atent a les ajudes / Dennis Fischer / Hamburg Towers

Marc Llohis

Manresa

En la roda de premsa després del partit, el primer que ha fet el tècnic del Baxi Manresa, Diego Ocampo, ha estat lloar la tasca que ha fet l’Hamburg en aquests darrers mesos: "Ha millorat molt com a equip, guanyant partits molt complicats i ens ha costat molt poder aturar-los". Unes declaracions que guanyen molt de pes quan es dona un cop d’ull al marcador, i una dinàmica que el Baxi ha aconseguit capgirar.

Una reacció que ha arribat principalment a la segona meitat, quan "a poc a poc, hem sabut llegir el partit i ens hem adaptat, sobretot en defensa, ja que han jugat molt bé les situacions d’u contra u, impedint que pressionessim a camp obert com fem sempre". A més, aquests atacs tan verticals "ocasionaven una gran quantitat de les pilotes doblades que ens han castigat molt". En clau ofensiva, el tècnic gallec del Baxi va reconèixer que "també hem tingut la capacitat d’adaptar-nos, movent la pilota amb sentit trobant la manera de trencar el partit jugant com un equip, que és com ho volem fer sempre".

Ocampo també va voler reconèxier "la humilitat i les ganes constants d’aprendre" de Louis Olinde, que tornava a casa. "Va arribar amb problemes físics i sense massa confiança, però necessitava temps i ell mateix va ser el primer a adaptar-se tan aviat com fos possible al nostre estil, Manresa i l’ACB".

Josep Garcia enceta la temporada d'enduro imposant-se a la Bassella Race 2026

L’Igualada Rigat empata un duel embogit a casa contra el Pons Lleida (4-4)

El Baxi Manresa venç en un festival ofensiu a Hamburg (94-116)

Diego Ocampo: "Hem fet una bona feina adaptant la defensa"

El Venècia ha de patir fins al final per acabar quart i relegar el Baxi Manresa al cinquè lloc (83-82)

Les claus sobre el ple amb un detingut a Santpedor: context, cronologia i què ha passat

El Fit Kid Navàs es penja dos ors al Campionat de Catalunya de solos i duos

«Si la cosa no canvia, deixo la docència»: desenes de milers de professors catalans es planten en una vaga històrica

