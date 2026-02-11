Bàsquet/Eurocup
El Venècia ha de patir fins al final per acabar quart i relegar el Baxi Manresa al cinquè lloc (83-82)
El Hapoel Jerusalem, que no s’hi jugava res, ha tingut el triple que duia a la pròrroga i hauria pogut permetre al Baxi jugar els vuitens a casa, però l'ha errat
El Reyer Venècia ha patit, però ha assegurat la victòria contra el líder de la primera fase de l’Eurocup, el Hapoel Jerusalem (83-82), un triomf que permet als italians acabar quarts i jugar l’eliminatòria de vuitens de final a casa, en el seu cas un derbi contra el Trento. Una derrota veneciana contra el Hapoel Jerusalem, que ha acabat com a millor equip dels dos grups, l’enviava al cinquè lloc —que finalment ha estat per al Baxi— i ha hagut de patir per evitar aquest extrem.
I tot perquè el conjunt de Neven Spahija ha dominat tota la segona part, amb diferències per damunt dels deu punts, però ha hagut de torejar dues reaccions israelianes. En la primera, el Hapoel ha empatat a 75 punts a 1.47 per al final. Aleshores, però, els locals han tingut moments d’encert i, de la mà de Wiltjer, d’un triple de Candi i de dos punts de Parks, semblava que sentenciaven. Però no ha estat així.
Patiment final
Perquè el Hapoel s’ha basat en el seu base estrella, Jared Harper, i un tir lliure fallat per Wiltjer li ha donat opcions fins al final. A sis segons, Harper ha tingut dos tirs lliures amb 83-79, ha fallat el segon i Anthony Lamb ha tingut el tir de tres que hauria conduït el partit a la pròrroga i hauria donat la possibilitat de ser quart al Baxi. Però l’ha fallat i el cop de dits final dels hebreus només ha servit per perdre per un punt.
El Türk Telekom, el proper rival del Baxi, ha quedat quart en derrotar el Chemnitz per 79-62, amb 14 punts de Jalen Smith, però necessitava la derrota del Buducnost a casa per ser tercer. Al final, els montenegrins, que han acabat segons de l’altre grup per darrere del Besiktas, han derrotat amb claredat el Bourg per 96-84 i ocuparan un tercer lloc que els enfrontarà al Cluj Napoca. Els romanesos han estat el darrer equip a classificar-se del grup A, en derrotar l’Aris per 111-92.
En cas de superar el Türk Telekom, el Baxi jugaria els quarts contra l’Hapoel Jerusalem, també amb el factor pista en contra.
