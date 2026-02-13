Bàsquet/Lliga Endesa
El Baxi Manresa recupera Hugo Benítez, el seu home amb més valoració, després de dos mesos
Diego Ocampo explica que el perpinyanenc ja s'ha entrenat amb el grup i és possible que entri a la convocatòria contra el Barça en el lloc d'Obasohan
Una de les notícies positives dels dos primers mesos i mig de competició del Baxi Manresa va ser Hugo Benítez. El rendiment del base de Perpinyà anava en creixement fins al punt que, a principi de desembre, tot just després d'anar a les primeres finestres FIBA amb França, era el jugador més ben valorat de l'equip a la lliga. De fet, encara ho és, ara empatat amb Pierre Oriola, amb 12,9 crèdits. Però es va lesionar.
La baixa de Dani Pérez, pocs dies enrere contra l'Hamburg, va provocar que hagués de jugar una carretada de minuts en el següent partit, a la pista del Joventut, dos dies més tard (28), i petés definitivament, després d'onze en pista, davant del Cedevita. La lesió muscular l'havia de deixar jugar en un mes, però al gener, després de tornar contra el Breogán, es va torçar el peu en un entrenament i va iniciar un altre calvari que sembla que s'acaba.
Diego Ocampo ha dit, en la prèvia del partit de diumenge a la pista del Barça, que "Obasohan està descartat per al partit, en té per unes quantes setmanes amb l'esquinç que té al canell. L'Hugo s'ha entrenat avui una part. És dubte per al diumenge i Paulicap es troba millor [de la lesió a l'esquena que es va fer en l'escalfament a Alemanya] i segurament podrà entrenar-se demà i jugar".
L'entrenador gallec també ha refermat que Benítez no anirà amb la seva selecció la setmana després de la Copa del Rei, per poder fer net. "Ni que s'hagi entrenat, no li hem netejat del tot el dolor i ja que hem arribat a aquest punt, aprofitarem aquestes dues setmanes per fer-ho i preparar-lo pel que queda de temporada".
Què pot aportar?
Tenint en compte que fa dos mesos que no juga, excepte una estona contra el Breogán, no es pot esperar que l'aportació de Benítez, si actua, contra el Barça sigui determinant. Se sobreentén que Ocampo li donarà pocs minuts, i encara més amb la presència de Ferran Bassas i Dani Pérez en la posició d'organitzador de joc.
El badaloní es troba totalment adaptat a l'equip. De fet, ell va arribar just després de la lesió de Benítez. En el partit en què van coincidir, van aportar entre els dos 14 punts i 12 assistències. De fet, es tracta de dos jugadors força complementaris ja només pel físic. L'alçada del francès, 1,92 metres, el fa més adaptable a marcar jugadors amb més físic, un fet que, de vegades, fa patir Bassas.
Amb Dani Pérez succeeix més o menys el mateix. El base de l'Hospitalet va tornar fa tres partits i el duel de dimecres a Hamburg, a causa de la laxitud defensiva dels alemanys, li va anar molt bé per recuperar sensacions. Una de les incògnites és saber com encaixarà a l'equip Diego Ocampo aquests dos directors de joc més clàssics amb Benítez i també amb Eli Brooks. L'estatunidenc tampoc no evita dirigir les operacions en certs moments dels partits. De fet, sent-hi Bassas i Dani Pérez, a Lleida va sortir ell de base amb Obasohan de dos. El belga ja s'ha adaptat més a aquesta posició i és complicat que, quan torni, faci d'1.
En tot cas, Benítez va fer molt bona impressió en les seves primeres setmanes, però ara caldrà donar-li temps per agafar de nou el ritme i aportar després de l'aturada, ja al març.
