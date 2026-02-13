Bàsquet | Lliga U22
L'equip sub-22 encaixa la tercera derrota seguida en aquesta segona fase (68-97)
El jove conjunt que entrena Nacho Juan no ha pogut fer front a la desigualtat física i al talent individual de Xabier López
L’equip sub-22 del Baxi Manresa ha encaixat aquesta tarda la tercera derrota consecutiva en aquesta segona fase de la Lliga U. Els joves jugadors que dirigeix Nacho Juan s'han vist superats per un Fundació CB Canàries que va aprofitar el seu avantatge físic i l’enorme talent individual de Xabier López per marxar a les Canàries amb un nou triomf. Un resultat que deixa el Baxi amb una victòria i quatre desfetes, tres d’elles consecutives, que els manté a la setena posició del Grup A en la segona fase.
El duel ha començat amb una certa igualtat. Amb els manresans amenaçant des de més enllà del perímetre, però sobretot trobant punts en situacions d’u contra u, i la col·laboració d’homes com Gerard Fernández i Max Gaspà, entrant en segona unitat. Ja aleshores el conjunt canari començava a abusar sense discreció de pilotes al pal baix per fer valdre la seva superioritat física i fer inútils els intents de mantenir el ritme anotador en situacions substancialment més complicades a què havien de recórrer els manresans.
El partit va arribar amb una certa igualtat al descans, però una represa excel·lent dels canaris, guiats per Xabier López, deixava el matx gairebé sentenciat. Els joves jugadors del Baxi no han deixat d’intentar-ho, però es topaven de manera constant amb un conjunt molt superior en l’apartat físic, que servint-se de segones oportunitats feia innocus els esforços del conjunt manresà.
