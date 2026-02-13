Bàsquet/Lliga Endesa
El passaport irlandès d'Eli Brooks obre la porta a un altre estranger per al Baxi Manresa
Diego Ocampo aclareix que s'han de fer els tràmits perquè l'escorta ocupi plaça de comunitari ben aviat, una situació "positiva per a ell i per al club"
L’entrenador del Baxi Manresa, Diego Ocampo, va aclarir ahir que en els propers dies es tramitarà la nova condició de comunitari d’Eli Brooks, gràcies al passaport irlandès obtingut per tenir un avi d’aquest país. Aquest fet provocarà que queda una plaça lliure d’estranger per si el Baxi la vol aprofitar en algun moment de la temporada per fitxar algun basquetbolista d’aquesta procedència.
Ocampo va explicar que aquest extrem «serà molt bo per a ell i també per al Baxi Manresa». En el cas de jugador, tindrà més mercat i, per al club, disposarà d’una fitxa lliure en cas que fos necessari». Això, però, també pot dificultar les possibilitats d'intentar renovar-lo a l'estiu.
Les dues fitxes d'extracomunitaris al Baxi han anat ballant en el decurs de la temporada. Van arrencar com a estatunidencs Grant Golden i Alfonso Plummer. Aquest segon és porto-riqueny i, per tant, té passaport dels Estats Units ja que l'illa n'és estat associat. En una entrevista a Regió7, just abans de marxar, va afirmar que volia tramitar els papers per ser d'un estat amb tractat Cotonou i no jugar com a estranger. Per als manresans no va fer falta, ja que va deixar l'equip la setmana següent i se'n va anar al Bosna Sarajevo.
Després d'uns dies, el Baxi va fitxar Brooks, que quedava com a estranger amb Golden. Però quan s'acabava el període de final de fitxatges per a l'Eurocup, el club va fer un altre moviment i va contractar Pauly Paulicap, també amb passaport dels Estats Units. Aquesta situació va propiciar la sortida de Grant Golden al Chalon. Actualment, els estrangers són Brooks i Paulicap, però el primer deixarà de ser-ho, segons el club, aviat.
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- El vent paralitza la Catalunya central i deixa ratxes de fins a 138 km/h, arbres caiguts i trens suspesos
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- Pugen a 61 els ferits pel fort vent a Catalunya, dos d'ells en estat greu
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- Descobreixen grafits del segle XVII a les habitacions de l'antic alberg de pelegrins del Santuari del Miracle
- La benzinera de la carretera de Cardona de Manresa podria reobrir aviat
- Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil