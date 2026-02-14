Bàsquet | Lliga Endesa
El Baxi Manresa prepara un últim assalt al Palau abans de l'aturada per la Copa i les finestres FIBA
El conjunt que dirigeix Diego Ocampo recupera a poc a poc efectius, tot i que Retin Obasohan està totalment descartat i és poc probable que estigui disponible Hugo Benítez
El Barça arriba al duel català amb l'infermeria també plena, però el tècnic gallec del Baxi recorda que "tenen jugadors amb molt de talent, també al planter"
El Baxi Manresa afronta demà a la tarda (17.00 h), al Palau Blaugrana, l'últim assalt de la Lliga Endesa abans de l'aturada per la Copa del Rei i les finestres FIBA. Tres setmanes sense competició que aniran de meravella a Diego Ocampo i el seu cos tècnic per mirar de recuperar la totalitat dels efectius del primer equip, i si és possible, "preparar-los perquè es puguin reincorporar tan aviat com sigui possible". És el cas de peces com Hugo Benítez, que ja s'ha reincorporat als entrenaments i que no anirà a les finestres amb França, o el de Retin Obasohan, descartat per demà i que tampoc serà convocat amb la seva selecció.
L'altre jugador que és dubte és Pauly Paulicap, tot i que Ocampo creu que podrà jugar si convé. El partit contra el Barça serà un duel català, però també de baixes, ja que l'equip que entrena Xavi Pascual també es troba en una situació límit amb les lesions. A les ja conegudes de Kevin Punter, Tomas Satoransky i Juan Núñez, cal sumar-hi Jan Vesely, que és dubte, ja que no va acabar el partit d'Eurolliga contra el París que els blaugrana van disputar dijous al Palau.
Una situació que semblaria afavorir les opcions del Baxi per sumar a domicili, però que a l'hora de veritat no són tan així. "Tot i que els han afectat molt les baixes, tenen jugadors amb molt de talent, inclòs els del planter" advertia Ocampo en la roda de premsa prèvia al partit. A més, les circumstàncies fan que tinguin disponibles jugadors molt alts, "un fet que els permet defensar molt bé, rebotar en defensa i a partir d'aquí córrer al contraatac".
Trencar l'esquema defensiu
Si per alguna cosa es caracteritzen els equips de Xavi Pascual és per teixir una teranyina defensiva especialment complicada de desfer. El Baxi haurà de trobar la manera d'impedir que en la majoria de situacions els blaugrana es puguin col·locar en les posicions defensives preestablertes que organitzin aquest entramat tan complicat de resoldre. La solució més evident? Controlar el rebot defensiu i plantejar situacions amb molt de ritme que agafin, sempre que sigui possible, els jugadors del Barça fora de posició.
Una situació gairebé antagònica a la que acostumen a plantejar els blaugrana, especialment efectius en "jugar de manera ordenada, sabent exactament el que volen, cap on portar la pilota i trobar l'avantatge al conjunt rival" sentenciava Ocampo. Menys ritme, menys possessions i, per tant, menys punts. Una manera de jugar que els implica recórrer a aquests sistemes defensius tan feixucs d'atacar: "Tenen diferents variants, però tots s'adapten a les característiques dels seus jugadors".
Serà doncs un partit difícil, com tots al Palau, però que donades les circumstàncies podria servir per continuar allunyant-se de la zona de descens. I que permetria fins i tot situar-se a més partits de diferència (5) que no pas victòries ha sumat fins ara el Recoletas San Pablo Burgos (4), que donarien molta tranquil·litat.
