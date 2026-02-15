Bàsquet/Lliga Endesa
El Baxi Manresa va a l'aturada abans d'entrar al Palau i és apallissat pel Barça (97-60)
Els bagencs són engolits per la defensa blaugrana, paguen la falta de poder a la zona i el desencert i es paren fins d'aquí a tres setmanes donant una molt mala imatge
El Baxi Manresa aturarà la seva activitat durant gairebé tres setmanes per la disputa de la Copa del Rei, que enguany no juga, i dels partits internacionals, les finestres FIBA. Però ha semblat que els seus homes ho avançaven. A un Palau Blaugrana que havia estat propici els darrers anys, han entrat bé al partit però han estat escombrats per la defensa d’un Barça amb notables baixes (97-60).
I això que el començament, sobretot de Reyes, no podia ser millor. Un triple seu als tres segons i una mitja volta han posat el 0-5. Els manresans intentaven imposar el seu ritme, per castigar uns blaugrana amb baixes, i duien la davantera, tot i els problemes per controlar el joc interior de Hernangómez, i encara més quan Oriola ha comès la segona falta.
L’encert de Clyburn ha donat els primers avantatges als locals (13-9) aprofitant una baixada de l’efectivitat visitant en els tirs de camp (4 de 14) i un parcial de 14-2 ha fet aturar el partit a Ocampo. En els darrers cinc minuts del quart, el Baxi no ha anotat cap bàsquet en joc, només tirs lliures, i entre això i una antiesportiva d’Ubal, el Barça ha anat al primer descans guanyant per un 22-14 que hauria pogut ser pitjor.
Poquíssima efectivitat
El Manresa hauria pogut igualar el partit després de dos robatoris més d’Ubal a l’inici del segon quart, però l’efectivitat continuava sota mínims, almenys a l’inici, i el Barça se sentia còmode amb distàncies al voltant dels deu punts. A sobre, Oriola ha comès la tercera falta, sense Paulicap de recanvi. L’únic punt positiu era que els locals tampoc no estaven fluïds en atac i no trencaven el partit.
Però l’equip d’Ocampo circulava damunt de la cornisa i, malgrat un triple meritori de Steinbergs, un 2+1 de Parra, amb pèrdua i falta de Knudsen, i un triple de Brizuela, només el segon dels locals, ha situat el màxim desavantatge (41-25). Com a mínim, sis punts seguits abans del descans han permès establir un 43-31 al descans més gestionable en els segons vint minuts.
Però el tercer període ha començat amb les mateixes errades per les dues bandes. Ha estat el Barça qui ha entrat primer en joc i ha clavat dos triples seguits, de Clyburn i Brizuela, per tornar als setze punts (49-33).
Amb una altra sequera de quatre punts en sis minuts tampoc no es podia anar enlloc. A més, ara el Barça estava amb confiança, Fall intimidava la poca rotació interior bagenca i entre l’escorta basc, el pivot francès i una tècnica a un impotent Ocampo han permès que la distància ja es convertís en pallissa (64-35). La màxima distància ha arribat a ser de 31 punts i, tot i dos triples de Steinbergs i Brooks que han permès acabar un quart terrible amb dotze dígits anotats, un mat al vol de Fall ha segellat en trenta la diferència (73-43).
Com alguna altra vegada aquesta temporada, l’última a Baskonia, el darrer quart només havia de ser per intentar que el resultat no fos tan greu. Però el Barça ha arribat a fer créixer la distància fins als 41 punts (84-43).
Xavi Pascual ha volgut ajudar a la causa, i encara més tenint en compte que el Barça sí que tindrà compromisos els propers dies, posant en pista els tres jugadors joves de la convocatòria, Kusturica, Dani González i Keita, durant més de sis minuts. Ubal ho ha aprofitat per maquillar estadístiques, però les sensacions han acabat sent encara més dolentes. El Baxi ja s’ha aixecat abans de partits així, però caldrà aprendre’n, perquè el calendari a partir de març, sobretot a casa, tindrà rivals d’aquest tipus i l’objectiu principal de la temporada encara no està segellat.
