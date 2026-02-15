Bàsquet/Lliga Endesa
Dani Pérez arriba a les 1.000 assistències a la lliga jugant amb el Baxi Manresa
El base de l’Hospitalet no ha pogut celebrar de manera festiva aquesta nova fita al club a causa de la derrota contra el Barça
Tot i la clara derrota, el partit d’ahir va ser especial per a Dani Pérez, ja que amb una passada perquè Marcis Steinbergs anotés un triple va convertir-se en el primer jugador de la història del Bàsquet Manresa en repartir mil assistències a l’ACB. En concret, ara en du 1.001, perque en va fer una més a la segona meitat.
Ja fa temps que Dani Pérez, que està cobrint la seva vuitena temporada seguida al club, es va convertir en el jugador amb més passades de bàsquet i ocuparà aquest lloc durant molt temps. Els seus perseguidors, Javi Rodríguez, amb 618, i Joan Creus, amb 565, ja estan retirats i el primer jugador en actiu de la llista és Dani García, amb 261, tot i que ja no és al club. Que encara hi sigui, Retin Obasohan ocupa el lloc 32, amb 116.
Després del partit, en una entrevista concedida a El Ganxo, Dani Pérez afirmava que «del tema de números i d’això us n’encarregueu vosaltres, però estic molt content. És la meva manera d’actuar, la de fer jugar els meus companys. Esperem que en puguin caure més».
Reconeixia que «ara en calent, després de la derrota» no hi pensava tant, però «suposo que d’aquí a una estona, quan estigui més tranquil ho veuré amb més perspectiva. Mil és un número important».
A part de les 1.001 assistències amb el Baxi, Dani Pérez n’ha acumulat 414 més amb d’altres equips. Així, en va sumar 97 amb el Fuenlabrada, 17 amb el Tenerife i 300 de justes amb el Gipuzkoa, l’equip en el qual actuava l’any 2018, quan va ser fitxat pel Baxi Manresa, i amb el qual havia perdut la categoria.
Fita agredolça
Respecte de la derrota en concret, el capità de l’equip admetia que «no ha estat un bon partit per part de l’equip, però tenim dues setmanes per davant per recuperar gent i millorar». Perdre per una distància tan ampla «es fa dur. Estem per competir i intentar guanyar tots els partits. Sabem que no es pot, però les sensacions avui no han estat prou bones».
Ara, Dani Pérez tindrà tots aquests dies per acabar-se de posar a punt després de la lesió muscular que el va fer parar dos mesos.
