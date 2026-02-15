Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Carnaval de SolsonaPlans cap de setmanaImam de RipollJardins de LlumNou GuimeràPle de SantpedorBaxi Manresa
instagramlinkedin

Bàsquet/Lliga Endesa

Diego Ocampo: «No hem jugat amb prou tensió, ni concentració»

El tècnic gallec del Baxi s'ha mostrat molt pesarós per la imatge de l’equip, sobretot per haver-se deixat anar en veure que les coses no sortien

Diego Ocampo no ha passat una bona tarda al Palau Blaugrana

Diego Ocampo no ha passat una bona tarda al Palau Blaugrana / Joan Vidal/ACB Photo

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

L’entrenador del Baxi Manresa, Diego Ocampo, afirmava després del duel que «hem començat malament el partit, l’hem seguit malament i l’hem acabat malament. Per una banda hi ha l’encert del Barça, que ha defensat molt bé, en canvis i amb els grans protegint la pintura, però no hem jugat amb la tensió, ni amb la concentració necessària, ni tampoc amb la resiliència. Hem fallat algun tir fàcil i això ens ha anat desmoralizant, a part de carències de nivell físic que tenim respecte d’ells».

Ha estat clar en dir que «el que em frustra és que no hem estat capaços de seguir lluitant i no desesperar-nos en la protesta als àrbitres, defensar amb intensitat, abusar del bot o jugar desorganitzats. Avui ho hem fet quan havíem de córrer. És una bona lliçó si l’aprofitem per aprendre’n i hem de ser humils per fer-ho».

Sobre si l’aturada d’ara és bona o no, «no ho sé. A mi no m’agrada parar i crec que no li agrada a ningú, i menys quan en una setmana ens parem tots i després ho fan alguns i d’altres se’n van amb les seleccions. Ens hi intentarem adaptar per millorar, descansar i recuperar jugadors que estan lesionats. Això no significa desconnectar, perquè llavors no ens podem estar dues o tres setmanes per reconnectar. Hem de venir preparats per jugar el primer partit, contra el Tenerife».

Notícies relacionades

També li han preguntat sobre la diferència de rebots, de 24 per als locals, i ha dit que "hi pot haver una superioritat relativa. També hi ha un tema de tècnica i tàctica i també de voluntat. En tots els aspectes hem estat malament i hem de treballar perquè no pot ser".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents