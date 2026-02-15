Bàsquet/Lliga Endesa
Diego Ocampo: «No hem jugat amb prou tensió, ni concentració»
El tècnic gallec del Baxi s'ha mostrat molt pesarós per la imatge de l’equip, sobretot per haver-se deixat anar en veure que les coses no sortien
L’entrenador del Baxi Manresa, Diego Ocampo, afirmava després del duel que «hem començat malament el partit, l’hem seguit malament i l’hem acabat malament. Per una banda hi ha l’encert del Barça, que ha defensat molt bé, en canvis i amb els grans protegint la pintura, però no hem jugat amb la tensió, ni amb la concentració necessària, ni tampoc amb la resiliència. Hem fallat algun tir fàcil i això ens ha anat desmoralizant, a part de carències de nivell físic que tenim respecte d’ells».
Ha estat clar en dir que «el que em frustra és que no hem estat capaços de seguir lluitant i no desesperar-nos en la protesta als àrbitres, defensar amb intensitat, abusar del bot o jugar desorganitzats. Avui ho hem fet quan havíem de córrer. És una bona lliçó si l’aprofitem per aprendre’n i hem de ser humils per fer-ho».
Sobre si l’aturada d’ara és bona o no, «no ho sé. A mi no m’agrada parar i crec que no li agrada a ningú, i menys quan en una setmana ens parem tots i després ho fan alguns i d’altres se’n van amb les seleccions. Ens hi intentarem adaptar per millorar, descansar i recuperar jugadors que estan lesionats. Això no significa desconnectar, perquè llavors no ens podem estar dues o tres setmanes per reconnectar. Hem de venir preparats per jugar el primer partit, contra el Tenerife».
També li han preguntat sobre la diferència de rebots, de 24 per als locals, i ha dit que "hi pot haver una superioritat relativa. També hi ha un tema de tècnica i tàctica i també de voluntat. En tots els aspectes hem estat malament i hem de treballar perquè no pot ser".
