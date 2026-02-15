Bàsquet/Lliga Endesa
Set dels vuit últims cauen i la zona baixa queda gairebé igual per al Baxi Manresa
Només el Gran Canària guanya entre les formacions de la part baixa de la classificació
El Madrid remunta a Màlaga i manté l’avantatge
Tot i la contundent derrota a la pista del Barça, la jornada d’avui no ha estat del tot horrorosa per al Baxi Manresa, ja que la majoria de formacions de la part baixa han seguit la mateixa sort. Set dels vuit últims de la classificació han caigut en els seus respectius partits i l’únic que ha vençut, el Gran Canària, ha estat perquè s’enfrontava al cuer.
D’aquesta manera, els manresans arriben a l’aturada amb vuit victòries, quatre per damunt del descens, un bon coixí. El balanç, però, és diametralment oposat al de fa un any. Aleshores, van anar a la Copa amb 12 triomfs i 8 derrotes i ara els dígits s’han intercanviat.
Després que dissabte perdessin el San Pablo Burgos i el Granada, els dos conjunts que ara baixarien, avui també ha caigut el MoraBanc Andorra, l’avantpenúltim, de manera molt clara contra el València. El 75-107 final deixa poc a dir, sobretot després del parcial de 16-32 del segon període. Kameron Taylor i Sergio de Larrea, amb 22 i 17 punts, respectivament, han encapçalat l’atac del seu equip, que ha trobat l’única oposició dels 25 punts de Kyle Kuric.
De la zona baixa també havia caigut el Saragossa dissabte i aquest diumenge ho ha fet el Hiopos Lleida, que ha perdut per segon partit consecutiu a Barris Nord, aquest cop contra un Girona que s’ha mostrat enormement superior, sobretot a la primera part (81-93).
Els homes de Moncho Fernández han obert el forat en els tres primers quarts (57-73) i ja l’han gestionat al final. Pep Busquets ha liderat l’ofensiva del seu equip (17 punts). En els locals, Millán Jiménez n’ha fet 16 en un partit fluix de Batemon, la seva estrella.
Més avantatge
A la part alta, el Baskonia segueix escalant i ha vençut en el derbi a Bilbao per 69-76, després de capgirar un resultat que li era advers al descans per arribar a guanyar de fins a quinze punts a la represa. Joc coral dels vitorians, amb 15 punts d’Omoruyi i cinc homes per damunt dels deu punts, tot i els 4 de Markus Howard.
En el darrer partit de la jornada, el Reial Madrid ha tornat a demostrar que no se’l pot donar per mort fins al final. Ha remuntat 18 punts a Màlaga i ha acabat guanyant per 92-96, després que Perry fallés un triple que podia haver deixat la victòria a casa.
