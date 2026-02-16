Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bàsquet

La revista Gigantes premia Diego Ocampo i Gerard Fernández, del Baxi Manresa

El tècnic gallec ha rebut el guardó a millor entrenador de l'ACB i el júnior manresà, el de jove de més progressió

Diego Ocampo i Gerard Fernández, rebent els premis

Diego Ocampo i Gerard Fernández, rebent els premis / Gigantes del Basket

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

L'entrenador del Baxi Manresa, Diego Ocampo, i el jove jugador manresà Gerard Fernández han estat guardonats amb dos dels premis Gigantes en la gala que la revista fa aquest dilluns a la nit a Madrid.

Per ordre d'aparició, el premi a la millor progressió ha estat per al manresà Gerard Fernández, que l'ha compartit, en l'apartat femení, amb la jugadora del Segle XXI, i futura d'UCLA, la també catalana Somto Okafor. Fernández ha dit que "és un honor" rebre el guardó que dedica "a la família, als amics i al Salva". També als entrenadors, companys i el Baxi, el club de la meva vida. I especialment a Diego Ocampo".

També ha volgut fer referència a "les facilitats que em donen per compaginar l'esport i l'estudi". A més, rebre aquest premi "vol dir que encara falta molt, però ho enfocaré amb orgull, humilitat, sacrifici i passió".

Poc després, ha rebut el seu premi Diego Ocampo, qui l'ha agraït a Gigantes i l'ha volgut dedicar, en primer lloc, "a la gran feina que fan els entrenadors de l'ACB, la qual cosa m'obliga a superar-me". També "amb l'equip tècnic i als jugadors que creuen en mi. També al club, que em permet fer un bàsquet de risc i a l'afició, que amb un joc que demana energia ens dona molta força".

Preguntat pel presentador, Quique Peinado, que com es fa per convèncer els jugadors per fer-li cas, ha afegit que "entrenem menys de que voldria, però els dic que corrent més, guanyarem més".

En la gala també han estat reconeguts l'Ajuntament de Tarragona, en la part institucional, i la iniciativa "La Liga sin limites". Els millors jugadors han estat Leticia Romero (València) i Mario Hezonja (Reial Madrid). El premi al millor club ha estat per al València Basket i per al Baxi Ferrol. Millor progressió, Melwin Pantzar (Bilbao) i Iyana Martín (Perfumerías Avenida). Trajectòria directiva, Félix Hernández (CB Canàries). Àrbitres de llegenda, Víctor Mas i Jesús León Arencibia. Direcció esportiva, Luis Arbalejo (València). Gegant llatinoamericà, Gonzalo Corbalán (San Pablo Burgos). Millor afició, la marea verda de l'Unicaja. Millor entrenador internacional: Àlex Mumbrú. Millor projecte esportiu: La Lliga U. Gegant d'or: Seleccions espanyoles de bàsquet en cadira de rodes i de bàsquet 3x3. Gegant d'honor: el compositor Mikel Izal. Menció per als 20 anys del Mundial guanyat per Espanya el 2006. Gegant llegenda femení: Anna Cruz. Gegant llegenda internacional: Sasha Djordjevic.Gegant llegenda femení: Sílvia Domínguez. Gegant de l'any masculí: Facundo Campazzo.

