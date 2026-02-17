Bàsquet
El Baxi Manresa renova el contracte d'Álex Reyes fins al 2028
El club bagenc ha fet oficial aquest matí l'extensió de l'ala extremeny, un dels millors triplistes de l'ACB i que a sobre és jugador de formació
El Baxi Manresa ha fet oficial aquest dimarts al matí que Álex Reyes continuarà vinculat al primer equip fins a l'any 2028. El club bagenc ha arribat a un acord amb l'ala extremeny per estendre el seu contracte, assegurant-se d'aquesta manera una garantia a la posició de tres que combina tres característiques bàsiques pel joc del Baxi: amenaça exterior, envergadura per donar un cop de mà en defensa i capturar rebots, i sobretot llicència de jugador de formació.
Tres puntals en el joc de l'ala que el feien un jugador molt susceptible a sortir. No perquè no estigués còmode a Manresa, sinó perquè no era forassenyat que li arribessin ofertes d'equips capdavanters necessitats d'omplir places de jugadors de formació. Reyes va arribar a la capital del Bages la temporada passada, i amb més confiança i un rol més important ha explotat en l'actual. Prova d'això és que ha sortit de titular en 18 dels 19 partits que ha disputat, una xifra que supera amb escreix les 11 aparicions inicial totals que registrava en la seva etapa de quatre anys a Bilbao i el primer al Baxi.
Es tracta de la primera renovació que tanca el Baxi de cara a la temporada vinent, un camí similar al que es va seguir la temporada amb un altre dels puntals de la plantilla actual: el base belga Retin Obasohan. Caldrà esperar per saber si el club bagenc aprofita aquestes tres setmanes d'aturada competitiva per comunicar més renovacions de cara a la temporada vinent, i així començar a esbossar amb quins homes podrà comptar Diego Ocampo de cara al curs 2026/2027.
