Bàsquet/Lliga Endesa

L'Occident Manresa infantil cau amb lògica contra el Reial Madrid en un partit de menys a més en el debut a la Minicopa (92-42)

Els jugadors de Dani Mestre, que s'enfrontaran dijous al València, anoten 22 punts en el tercer quart després d'haver-ne fet vint en vint minuts

Sandro Rodríguez, defensat per Mason Broyles / David Grau/ACB Photo

Jordi Agut

Manresa

Els infantils del Manresa, l’Occident, han vist com l’acta del seu debut a la Minicopa de València es tancava just abans del final del tercer quart, quan el Reial Madrid ha posat cinquanta punts de marge en una victòria clara dels blancs (92-42). La diferència de físic, a part de la qualitat, ha semblat intimidar a l’inici dels nois de Dani Mestre els quals, de tota manera, han anat entrant en el partit han passat d’anotar vint punts en vint minuts a fer-ne 22 en els nou posteriors.

Amb elements com Aziz (2,10 metres) i Traoré (2,03 i autor de 25 punts) el Madrid ha dominat la zona i ha obligat els manresans a tirar de lluny, abusant-ne massa, segurament, a l’inici. Després d’anar perdent per 37 punts al descans, el noruec Mikutis, amb 11 punts, ha impulsat el seu equip en la represa, amb un bon percentatge de 4 de 6 en triples, tot i que ja era massa tard per evitar que el partit s’acabés de pressa.

L’Occident jugarà avui a les 12 del migdia contra un València que ha derrotat l’Unicaja en el seu debut per un clar 75-53.

REIAL MADRID: Cabrera 1, Fernández 3, Gómez 16, Broyles 16, Traoré 25 -cinc inicial- Garcia 8, Paniagua 6, Corrales 2, Emusi 6, Idemudia 5, Moncayo, Aziz 4

OCCIDENT MANRESA: Majoral 2, Llobet 2, Navarro 1, Coma 3, Mikutis 12 -cinc inicial- Peña, Divins 6, León 6, Rodríguez 2, Pallejà 2, Pérez 4 i Rodríguez 2

PARCIALS: 30-8, 57-20, 92-42

