Bàsquet | Minicopa
L'Occident Manresa infantil voldrà dir adeu divendres a la Minicopa guanyant després de caure contra el València (105-63)
El conjunt bagenc manté el tipus contra els amfitrions i finalitzarà la seva participació davant de l'Unicaja
Regió7
L’Occident Manresa infantil ha quedat eliminat de la Minicopa en perdre de manera clara (103-65) contra un València que no ha pogut fer com el Reial Madrid el dia anterior (92-42) i tancar l’acta. Els nois de Dani Mestre han mantingut la cara alta durant els quatre períodes, malgrat la superioritat física de l’equip local, malgrat que el seu millor jugador, l’escorta Sergio Cabello, és de mides estàndard.
El conjunt bagenc ha tornat a arrossegar mals percentatges en tirs de tres punts, amb un 4 de 27, però ha lluitat bé en el rebot, que només ha perdut per cinc, i ha encaixat parcials igualats en les dos primers quarts, tot i que ha arribat cansat al final. Mikutis, amb 11 punts, i Arnau Llobet, amb 10 han estat els màxims anotadors d’un equip que dirà adeu a l’aventura aquest divendres mateix al matí, a partir de les 10, amb un duel contra un Unicaja que sembla més del seu nivell i que aquest dijous ha perdut contra el Reial Madrid per 26-77.
Aquesta és la tercera participació en els darrers cinc anys de l'infantil del Manresa a la Minicopa i, com les dues anteriors, a Granada i a Màlaga, finalitza després de la primera fase.
VALÈNCIA BASKET: Arnandi 20, Furnemont 12, Garrido 9, Eke 12, Zamiatin -cinc inicial- Monsonis 4, Nasta, Cabello 25, Navarro 3, Barciela i Czarniecki 4
OCCIDENT MANRESA: Peña 2, Divins, León 3, Sandro Rodríguez 8, Mikutis 11 -cinc inicial- Majoral 9, Coma 3, Llobet 10, Navarro 2, Ot Rodríguez 5, Pallejà 3, Pérez 7
PARCIALS: 23-14, 49-35, 74-48, 105-63
