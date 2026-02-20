Bàsquet | Minicopa Endesa
L'Infantil A de l'Occident Manresa lluitarà pel setè lloc a la Minicopa
Els joves jugadors que dirigeix Dani Mestre han mostrat una bona imatge contra l’Unicaja en un duel decidit en els darrers cinc minuts
L’Infantil A de l’Occident Bàsquet Manresa s’acomiadarà dissabte de l’edició 2026 de la Minicopa Endesa jugant pel setè lloc contra el Saragossa després de caure aquest migdia en el darrer partit de la fase de grups per 62-71 contra l’Unicaja. Un duel que no s’ha decidit fins als darrers cinc minuts, en què els malaguenys han sabut gestionar de manera més efectiva un avantatge que no superava els 10 punts, però que els donava un coixí per esmorteir les envestides manresanes al final.
El duel ha començat amb els bagencs molt endollats tant en atac com en defensa, trobant bones situacions en llançaments de dos punts i atacant amb decisió la cistella. Una tendència que els permetia sumar amb relativa facilitat, i que els feia sovintejar la línia de tir lliure, des d’on han aconseguit fonamentar un primer avantatge d’11-4 en només 4 minuts.
Però amb la mateixa velocitat que havien assolit aquest marge, els malaguenys han aconseguit capgirar el resultat, i més important, la tendència. De l’11-4 s’ha passat, en tot just 5 minuts, a un 11-22 que Mestre no ha pogut aturar ni a cop de temps mort. Tocava recuperar els ritme de joc de l’inici del duel.
I així ha estat. Després de noves situacions d’agressivitat atacant la cistella, els manresans han igualat de nou el matx, amb un parcial de 12-1 que col·locava l’empat a 25 a l’equador del segon període. Una igualtat que s’ha mantingut a l’electrònic i sobre el parquet fins a les acaballes del tercer període, després que els manresans s’avancessin en dues ocasions, tot i que la iniciativa era majoritàriament favorable als andalusos.
Però una petita desconnexió en els dos darrers minuts ha tornat a disparar l’avantatge de l’Unicaja, que entrava al quart i definitiu període amb 7 punts d’avantatge que eren or. L’Occident Manresa no ha llançat la tovallola en cap moment i s’ha arribat a col·locar a dues possessions quan restaven menys de tres minuts (62-66), però els andalusos no s’han posat nerviosos, i amb solvència des del tir lliure han tancat l’enfrontament.
- Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
- Et dono el meu habitatge a canvi que em cuidis els gossos fins que morin': es disparen les donacions condicionades
- Un conjunt residencial d'alt estànding a Puigcerdà amaga un camp de concentració del franquisme
- Espectacular desplegament des de Manresa per portar la Caravana de la Bondat de sor Lucia a Ucraïna
- Rescatat el cadàver de l'escalador mort al Pedraforca: es tracta d'Albert Martínez Giró, de 32 anys i veí de Berga
- La canal Roja del Pedraforca, on dimarts va morir un escalador de Berga, és del màxim nivell de dificultat
- Detingut un home per instal·lar una càmera en una casa per gravar dones despullant-se
- Més de dues mil sancions retirades i 29.000 euros per tornar en fotomultes a Manresa