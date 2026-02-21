Bàsquet
Els infantils del Bàsquet Manresa no aguanten el ritme a la represa contra el Saragossa i acaben vuitens (77-89)
L'Occident va arribar a guanyar de divuit punts la segon quart, però la fatiga de quatre partits en quatre dies acaba notant-se amb un parcial de 0-13 final
Regió7
Els infantils del Bàsquet Manresa, l’Occident, ha estat a punt ahir de guanyar el seu primer i únic partit a la Minicopa que han disputat a València, però a la segona part no han pogut aguantar el ritme del Casademont Saragossa i van acabar cedint i finalitzant vuitens. L’equip de Dani Mestre va arribar a disposar de divuit punts de renda (47-29) en el segon quart, però després de la represa el fet de jugar quatre partits en quatre dies va pesar, el Saragossa es va refer de la mà dels seus millors elements i va acabar vencent amb un parcial demolidor de 0-13 en els darrers tres minuts del duel.
La primera meitat havia estat la millor de l’Occident en tot el torneig, amb un joc coral i molts punts, malgrat que el percentatge de tirs de tres va seguir baix, com durant tot el torneig.
Però els aragonesos es van refer al tercer parcial, amb el base Daniel Pardos repartint i anotant. Tot i això, a falta de 2.56 el Manresa, liderat per Mikutis, encara vencia (77-76). Però tot es va tornar negre i entre Urdiain i Acín van posar fi a les esperances de marxar de la Minicopa amb un triomf.
OCCIDENT MANRESA: Majoral 11, Llobet 11, Navarro 3, Divins 5, Ot Rodríguez -cinc inicial- Peña, Coma 2, León 9, Pallejà, Mikutis 18, Pérez 12 i Sandro Rodríguez 6
CASADEMONT SARAGOSSA: Llompart 14, Cubría, Pardos 19, Urdiain 17, Acín 20 -cinc inicial- Rodríguez 6, Moussa 9, Espuelas, Guerrero, Zapata, Cayetano 4, Lobera
PARCIALS: 21-16, 47-33, 63-60, 77-89
