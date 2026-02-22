Bàsquet | Copa del Rei
El Baskonia de Xevi Pujol guanya la Copa 30 anys després que ho fes el TDK
Els vitorians s'encomanen d'èpica per endur-se el seu setè títol després de 17 temporades de sequera
L'estatunidenc Trent Forrest, amb 23 punts i cistelles decisives, ha estat nomenat MVP del torneig
El Kosner Baskonia que dirigeix Paolo Galbiati i que ha confeccionat el manresà Xevi Pujol s’ha proclamat campió de la Copa del Rei 30 anys després que ho fes el TDK Manresa al Palacio de Deportes de Múrcia. El conjunt vitorià ha derrotat per 89-100 el Reial Madrid, que arribava com a favorit a la competició, però que ha pagat car un darrer període molt dolent en què el conjunt basc ha anotat 33 punts i només n’ha permès 17.
Les actuacions excepcionals de Timothé Luwawu-Cabarrot, 28 punts; Eugene Omoruyi, 23; i Trent Forrest, 22, han ensorrat un Reial Madrid que ha arribat fos als darrers 7 minuts i mig de partit. Moment en què han passat de dominar per 79-73 a encaixar un parcial de 0-8 que capgirava el duel després que el conjunt blanc hagués anat gairebé 30 minuts al davant a l’electrònic. Un cop dur que no només ha deixat estabornits els homes de Sergio Scariolo, sinó que els ha deixat gairebé KO.
Amb l’empenta de tota una afició i la motivació d’afegir la setena Copa a les vitrines del Fernando Buesa Arena, els vitorians s’han encomanat a la clarividència ofensiva de Forrest, que ha estat escollit jugador més valuós del torneig, i novament la intervenció a les alçades de Mamadi Diakite han servit per a tancar el matx. El Baskonia feia 17 temporades que no arribava a una final, des que l’havia guanyat, el 2009, precisament a Madrid, contra l’Unicaja.
