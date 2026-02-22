Bàsquet/Lliga Endesa
El Baxi Manresa rebrà a casa sis dels vuit participants a la Copa en una dura segona volta
Els bagencs encara no han guanyat cap top-8 enguany i per assegurar els triomfs hauran de trencar aquesta dinàmica o rascar-ne a domicili
Sis dels vuit participants en la Copa del Rei que s'acaba aquest diumenge a València encara han de desfilar pel Nou Congost en la segona volta de la Lliga Endesa. Aquesta dada demostra la dificultat que tindrà la part final de la competició per al Baxi Manresa en els partits que jugarà a casa i com necessitarà el suport de l'afició, i estar en bones condicions, per sumar triomfs com a local. I és que la dada d'enguany és clara: l'equip de Diego Ocampo encara no ha vençut cap dels conjunts situats en el top-8 de la competició, ni en els duels jugats a fora, ni als dos que ja han passat pel Manresa, el Barça i l'Unicaja.
Aquest calendari provoca que o bé canviï la dinàmica i el Baxi es faci fort contra aquests equips, o bé haurà de rascar triomfs a fora. Ara mateix té vuit triomfs, quatre per damunt del descens, i n'hi faltarien almenys quatre per no haver de patir pel descens. La manera com afrontarà aquests partits també dependrà de si es manté gaires partits més a l'Eurocup. El dia 11 de març juga els vuitens de final a la pista del Türk Telekom, a un sol partit. Si guanyés a Ankara, hauria de superar el Hapoel a Jerusalem i, si ho fes, llavors ja entraria en eliminatòries de play-off de tres partits.
Arrencada amb el Tenerife
El primer d'aquests rivals és, potser, un dels que es presenten com a més assequibles. La Laguna Tenerife ha estat una de les bèsties negres del Baxi en els últims anys, però aquesta temporada no està obtenint els mateixos resultats i, a més, arribarà segurament sense Marcelinho Huertas. A la Copa no ha passat de quarts de final i dependrà també de si incorporen algun jugador per substituir-lo i de com arribi el Manresa el proper 7 de març de l'aturada per seleccions, a la qual aniran sis jugadors.
El segon partit a casa serà davant de l'UCAM Múrcia, una de les revelacions de l'any a la competició i que arribarà al Congost després d'haver enllestit la seva eliminatòria de la FIBA Europe Cup contra el Reggiana, el conjunt que va eliminar el Baxi de la Champions la temporada passada. Tot i la gran temporada que està fent, l'UCAM de Sito Alonso sol patir sempre a Manresa. El partit és el 21 de març.
Després, dos visitants incòmodes seguits. El dia de Pasqua serà el de la tornada de Xevi Pujol al Congost, amb el duel contra un Kosner Baskonia que dos dies abans s'haurà enfrontat al Reial Madrid a l'Eurolliga. Partit de diumenge al migdia, com també ho serà el del 12 d'abril davant de l'Asisa Joventut, l'únic al qual es va estar a punt de guanyar a domicili a la primera volta.
Entre final d'abril i principi de maig hi haurà dos partits seguits més. El primer no serà contra un top-8, però pot ser determinant per a la salvació, contra el San Pablo Burgos, l'equip que ara marca el descens. I la setmana següent, el 3 de maig, el rival serà el València de Pedro Martínez, Brancou Badio i Yankuba Sima.
Abans de finalitzar la temporada, dos enfrontaments més al Nou Congost. Pot ser particularment determinant el del 16 de maig, amb la visita d'un Casademont Saragossa que ara ocupa la zona baixa. I per acabar, valdrà més haver fet abans els deures de jugar contra el Reial Madrid, equip al qual no es guanya a Manresa des del 1998, en les semifinals del play-off que va acabar amb títol de lliga.
Cap top-8 a fora
Com a contraposició a aquest calendari tan dur al Congost, a fora de casa no hi ha cap rival dels vuit primers. Tot i que sempre és complicat vèncer a domicili, el Baxi ha obtingut enguany tres dels seus vuit triomfs a fora, a les pistes del Burgos, el Saragossa i el Hiopos Lleida. Per tant, ha de ser possible pensar que es pot aconseguir alguna victòria a Granada, a Lugo contra el Breogán, a Bilbao, a Andorra, a Girona o a Gran Canària. La temporada passada, però, només es va guanyar a un d'aquests recintes, el gallec, amb la qual cosa caldrà treure triomfs d'on es pugui i no anar fent comptes.
