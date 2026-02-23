Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bàsquet/Lliga Endesa

Un problema burocràtic evitarà que Eli Brooks, del Baxi Manresa, jugui aquesta finestra FIBA amb Irlanda

El club espera que aquesta dificultat no afecti en la seva propera condició de comunitari a curt termini a la Lliga Endesa

Eli Brooks s'haurà d'esperar més per debutar amb Irlanda

Eli Brooks s'haurà d'esperar més per debutar amb Irlanda / Joaquim Alberch/Baxi Manresa

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

El jugador del Baxi Manresa Eli Brooks no podrà jugar amb la selecció d'Irlanda els partits de classificació per al proper Eurobasket que havia de disputar divendres contra Azerbaidjan i dilluns que ve davant de Luxemburg, amb el qual estrenava el seu nou passaport. Un problema en la recepció de documents en temps i forma per part de la FIBA, a causa d'una jornada festiva als Estats Units, va impedir que el procediment seguís el seu curs i, per tant, fos inscrit quan tocava.

Des del club, però, confien que aquest fet no afecti la seva propera condició de comunitari, amb la qual cosa alliberaria una plaça d'estranger que el Baxi podria aprofitar, si fos necessari, per fitxar-ne un altre. En alguns països, perquè això succeeixi fa falta haver jugat un partit amb la nova selecció, i les properes finestres no són fins al juny, però es pensa que a l'estat espanyol això no passa.

Brooks, per tant, es quedarà a Manresa a preparar la tornada a la competició, el proper 7 de març contra La Laguna Tenerife. Sí que han estat convocats per a les finestres set dels seus companys. Amb Espanya hi aniran Ferran Bassas, Pierre Oriola i Àlex Reyes, per a dos enfrontaments contra Ucraïna; per Letònia, Marcis Steinbergs, en dos duels contra Polònia; per Alemanya, Louis Olinde, davant de Croàcia; i per Dinamarca, Gustav Knudsen, davant de Geòrgia. En tots aquests casos són classificatoris per al Mundial.

També va a les finestres el jugador del filial Lukas Bergseng, amb Noruega, per partits de la prèvia de l'Eurobasket davant de Bulgària i Armènia.

