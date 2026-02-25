Bàsquet/Lliga Endesa
L'ACB anuncia que el Granada-Baxi Manresa del 15 de març s'endarrereix mitja hora
El canvi es fa per proximitat temporal amb el Granada-Andorra de la Lliga Hypermotion de futbol i el partit arrencarà a les 18.30 hores
L'ACB ha anunciat aquest dimecres al matí que el partit de la Lliga Endesa que han de disputar el proper diumenge, 15 de març, el Coviran Granada i el Baxi Manresa s'endarrereix mitja hora. Així, el partit començarà finalment a les 18.30 hores i no a les 18 hores com estava establert al prinicipi.
El motiu és la coincidència de dia amb el Granada-Andorra, de la Lliga Hypermotion (Segona Divisió), que arrenca a les 16.15 hores a l'estadi de Los Cármenes. El fet que les dues instal·lacions esportives, el camp de futbol i el Palau dels Esports de Granada, estiguin pràcticament de costat fa aconsellable un període de temps necessari perquè se'n pugui buidar un i omplir l'altre, per motius de seguretat.
El duel a la pista del Granada, el cuer de l'ACB, serà el segon que el Baxi Manresa disputarà a la Lliga Endesa després de l'aturada per la Copa del Rei i les seleccions. Arribarà una setmana i un dia després d'haver-se enfrontat a La Laguna Tenerife i quatre dies més tard de l'eliminatòria, a partit únic, de l'Eurocup del dia 11 de març a la pista del Türk Telekom. En cas de triomf contra els otomans, el Baxi hauria de viatjar la setmana següent a Jerusalem per jugar contra el Hapoel.
- La difusió d'un cartell, clau per trobar a Manresa el jove de 15 anys que va desaparèixer aquest dilluns a Marganell
- Aquest és el municipi més segur de Catalunya (d'entre els que tenen més de 20.000 habitants)
- Arriben al Solsonès les cabanes per fer turisme Shinrin-yoku, banys de bosc japonesos
- Ferit en ser atropellat pel seu propi tractor sota un pont de la C-16 a Sant Vicenç de Castellet
- L'empresa de mobles JYSK obrirà aquest dijous a Sant Fruitós de Bages
- La piscina d'estiu de Manresa tindrà una coberta retràctil i aigua calenta per utilitzar-la tot l'any
- Com i quan podar un llimoner perquè doni moltes més llimones
- Els tres millors restaurants de Sant Joan, segons Tripadvisor