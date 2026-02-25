Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bàsquet/Lliga Endesa

L'ACB anuncia que el Granada-Baxi Manresa del 15 de març s'endarrereix mitja hora

El canvi es fa per proximitat temporal amb el Granada-Andorra de la Lliga Hypermotion de futbol i el partit arrencarà a les 18.30 hores

Agustín Ubal visitarà la pista dels seus excompanys del Granada

Agustín Ubal visitarà la pista dels seus excompanys del Granada / Arxiu/Oscar Bayona

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

L'ACB ha anunciat aquest dimecres al matí que el partit de la Lliga Endesa que han de disputar el proper diumenge, 15 de març, el Coviran Granada i el Baxi Manresa s'endarrereix mitja hora. Així, el partit començarà finalment a les 18.30 hores i no a les 18 hores com estava establert al prinicipi.

El motiu és la coincidència de dia amb el Granada-Andorra, de la Lliga Hypermotion (Segona Divisió), que arrenca a les 16.15 hores a l'estadi de Los Cármenes. El fet que les dues instal·lacions esportives, el camp de futbol i el Palau dels Esports de Granada, estiguin pràcticament de costat fa aconsellable un període de temps necessari perquè se'n pugui buidar un i omplir l'altre, per motius de seguretat.

Notícies relacionades

El duel a la pista del Granada, el cuer de l'ACB, serà el segon que el Baxi Manresa disputarà a la Lliga Endesa després de l'aturada per la Copa del Rei i les seleccions. Arribarà una setmana i un dia després d'haver-se enfrontat a La Laguna Tenerife i quatre dies més tard de l'eliminatòria, a partit únic, de l'Eurocup del dia 11 de març a la pista del Türk Telekom. En cas de triomf contra els otomans, el Baxi hauria de viatjar la setmana següent a Jerusalem per jugar contra el Hapoel.

