Bàsquet/Lliga U

El Baxi Manresa sub-22 encaixa la cinquena derrota en sis partits en la segona fase de la Lliga U, a Saragossa (76-69)

L'equip de Nacho Juan reacciona a la segona part, però no pot recuperar disset punts de marge en contra

Els bagencs tornen a jugar diumenge a la tarda contra el Burgos, que ja ha guanyat tres partits des que va ascendir de grup

Guillem Naspler, abans d'intentar un tir a cistella en el partit a Saragossa

Guillem Naspler, abans d'intentar un tir a cistella en el partit a Saragossa / Alejandro Meavilla/ACB Photo

Regió7

Manresa

El Baxi Manresa sub-22 va encaixar la cinquena derrota en sis partits a la segona fase de la Lliga U en perdre a la pista del Casademont Saragossa (76-69) en un duel en què va arribar a perdre per disset punts i que no va poder remuntar en el tram final. L'equip de Nacho Juan es va arribar a posar a cinc punts quan encara faltaven dos minuts, però no va ser capaç d'anotar en tot aquest temps i no va poder posar més pressió a l'adversari.

Els manresans recuperaven Gerard Fernández, en dinàmica de primer equip durant moltes setmanes, i un Lucas Sánchez que va estar durant unes jornades als Estats Units, i va aguantar a una distància curta en els primers deu minuts, amb dos triples de Marc Rosell (24-18).

En el segon quart, però, només va poder anotar onze punts i el joc interior del Saragossa, amb Lukic i Traoré, va permetre als aragonesos escapar-se per una distància que ja semblava insalvable. En el tercer quart les distàncies es van mantenir, tot i que els punts de Torreblanca permetien que el partit no es trenqués del tot.

En el tram final, més punts de Torreblanca i un tir lliure de Gaspà van situar el 75-69. Però en dos minuts només Traoré va anotar un punt, l'equip va perdre boles i el propi Gaspà, Lucas Sánchez i el mateix Torreblanca van fallar els tirs finals que haurien pogut comprimir el resultat.

El Baxi torna a jugar diumenge, en aquest cas al Nou Congost contra el Burgos Grupo Santiago, equip que va ascendir del grup B i que ja té tres victòries

CASADEMONT SARAGOSSA: Moreno 6, Alias 6, Rodríguez 8, Lukic 17, Traoré 17 -cinc inicial- García 4, Savkov 6, Cativiela 2, Valero 4, Prieto i Soumalia 6

BAXI MANRESA: Gerard Fernández 9, Naspler 14, Lucas Sánchez, Torreblanca 15, Pumarola 6 -cinc inicial- Francisco 5, Rosell 6, Gaspà 10, Jekabsons, Ecker, Saló 4 i Ndiaye

ÀRBITRES: Del Val, Ruiz i Climent

PARCIALS: 24-18, 45-29, 64-51, 76-69

