Bàsquet
Els jugadors del Baxi Manresa impulsen la selecció espanyola a un triomf important contra Ucraïna (66-86)
Bassas anota 16 punts, Oriola mostra la millor estadística més-menys i Reyes fica un triple en una victòria que manté invicte el combinat de Chus Mateo
Els tres jugadors del Baxi Manresa seleccionats per Chus Mateo han dut a terme una actuació destacada en la victòria de l'equip estatal contra Ucraïna, a l'exili de Riga (66-86). Aquest resultat deixa els espanyols amb tres partits guanyats i cap de perdut en l'inici del seu camí cap al Mundial de Qatar de l'any vinent.
En el duel, el base Ferran Bassas va anotar 16 punts, el pivot Pierre Oriola va ser el que va mostrar una millor estadística més-menys i l'ala Álex Reyes va anotar un triple i va fer bons minuts en un partit que es va resoldre en el tercer període.
Això que el partit no ha començat gaire bé per als espanyols, que perdien per 25-19 a l'inici del segon quart, però han notat positivament l'entrada de Ferran Bassas, que ha fet esperonar l'atac. Les errades en el tir exterior ucraïnès ha donat ales a Espanya i tres triples del badaloní li han donat avantatge (27-28).
Tot i perdre per un punt a la mitja part, la formació de Mateo ha sortit al màxim a la represa, ara empesa per un Oriola que ha guanyat la lluita amb Skapintsev. Un triple de Reyes situava el màxim avantatge en 46-55.
L'ajut de Francis Alonso i d'Álvaro Cardenas ha permès agafar divuit punts de marge i, tot i que Ucraïna s'ha aproximat a tretze, la distància s'ha disparat als vint punts finals, una renda bona en casos d'empats i una bona empenta abans del partit que els dos conjunts jugaran dilluns a Oviedo.
UCRAÏNA: Lukashov 7, Voinalovych 4, Tkachenko 4, Kovliar 15, Skapintsev 10 -cinc inicial- Bublyk, Lypovyy 7, Bobrov 7, Shelist 2, Pustovyi 2, Tyrtyshnyk 2, Zotov 6
ESPANYA: Cárdenas 16, Jaime Fernández 14, Sergi Martínez, Yusta 9, Guerra -cinc inicial- Paulí 7, Bassas 16, Reyes 3, Alonso 7, Almansa 4, Nogués, Oriola 8
ÀRBITRES: Zurapovic (BiH), Marques (POR) i Ceccarelli (FRA)
PARCIALS: 21-17, 33-32, 47-65, 66-86
