Bàsquet | Lliga Endesa
L'exbase del Baxi, Dani García, marxa cedit al Hiopos Lleida
El jugador mataroní format a la base del conjunt manresà deixa l'UCAM Múrcia i reforçarà la direcció de joc dels del Barris Nord
El Hiopos Lleida ha aconseguit tancar la cessió, fins a final de temporada, del base mataroní Dani García. L'exjugador del Bàsquet Manresa, que va passar les darreres etapes formatives al conjunt del Bages arriba al Barris Nord després de no comptar amb gaires oportunitats a l'UCAM Múrcia. Tot i tenir 28 anys, García gaudeix de cinc temporades al primer nivell del bàsquet estatal, així com una aparició fugaç al primer equip del Bàsquet Manresa la temporada 2018/19.
A banda d'aquesta incursió d'emergència, el base mataroní va entrar en plena dinàmica la temporada 20/21, i a partir d'aleshores es va anar fent un lloc a la rotació fins a explotar la 23/24. L'última de Pedro Martínez a la banqueta manresana. Aquell mateix estiu va fitxar per l'UCAM Múrcia, on va tenir oportunitats a l'inici de la temporada, però a poc a poc va anar perdent la confiança de Sito Alonso, fins a deixar d'entrar a les convocatòries.
Aquesta temporada la història ha estat encara menys positiva pel base de Mataró, que no havia jugat ni un sol minut a l'ACB. De fet, només havia participat en un partit de la fase classificatòria de la BCL i en 11 enfrontaments de la FIBA Europe Cup. Partits en què havia registrat 5,2 punts, 1,6 rebots i 3,4 assistències, amb l'actuació destacada d'11 punts, 4 rebots i 6 assistències contra l'Energa Trefl Sopot polonès.
