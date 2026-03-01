L'equip sub-22 del Baxi es retroba amb el triomf contra el Burgos (90-71)
El conjunt manresà va mantenir la serenitat en els darrers minuts de partit, quan l’equip burgalès es va posar només a cinc punts
L’equip sub-22 del Baxi Manresa ha derrotat per 90-71 el Burgos Grupo de Santiago en el segon partit que disputaven en tot just tres dies de la Lliga U. Els jugadors que dirigeix Nacho Juan han sumat el segon triomf en aquesta segona fase de la competició davant d’un dels rivals que van aconseguir l’ascens en un partit a vida o mort contra el València.
El conjunt manresà ha dominat els primers minuts de partit, amb un gran encert exterior i repartint amb intel·ligència cadascuna de les possessions en atac de què disposaven. Una dinàmica que els permetia fer créixer amb rapidesa el seu avantatge a l'electrònic, que ja al descans se situava més enllà dels 15 punts: 50-34.
La dinàmica no va canviar en el primers minuts de la represa, i el matx semblava sentenciat a l’inici del darrer quart, amb 18 punts de marge favorables als bagencs. Però els visitants no han abaixat els braços i han aconseguit comprimir l’electrònic fins a posar-se a només 5 punts. Un rampell de caràcter que els manresans han contestat amb un nou parcial de 12-0 en tres minuts que va decidir el matx.
- Rescat amb helicòpter a Montserrat d'una quinzena d’excursionistes perduts
- «No m’hauria fet ric si abans una estafa no hagués empobrit el meu pare; tot està connectat»
- La diva del cinema mexicà va néixer a Manresa
- L'home desaparegut a Susqueda és Fran Soriano, veí de Sallent
- Una de les millors fires medievals de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- Una família de Tona que recorre totes les fires medievals
- Un mínim de 40 sensors controlaran les voladures per fer la seu del Govern a Manresa
- La causa per beatificar la nena d’Horta d’Avinyó Josefina Vilaseca segueix activa vint anys després