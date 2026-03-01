Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Olinde guanya amb Alemanya i Steinbergs cau amb Letònia en els segons partits de les finestres FIBA per als jugadors del Baxi Manresa

Dilluns tornen a jugar Bassas, Reyes i Oriola amb Espanya contra Ucraïna, a Oviedo, i Knudsen amb Dinamarca, a Geòrgia

Louis Olinde, davant de Mario Hezonja, en el duel disputat diumenge a Bonn

Jordi Agut

Manresa

Els jugadors del Baxi Manresa Louis Olinde i Marcis Steinbergs han viscut aquest diumenge el seu particular cara i creu en els segons partits de les finestres FIBA que s'estan disputant aquests dies. L’alemany ha guanyat amb el seu equip nacional contra Croàcia, després d’una pròrroga, per 91-89, i empata amb els balcànics a tres victòries en el seu grup, per davant de les dues d’Israel.

En canvi, el letó ha vist com la seva formació perdia per 92-72 a Polònia, amb la qual cosa els bàltics són tercers, amb un sol partit guanyat i tres perduts, per darrere dels polonesos i dels Països Baixos, que han caigut sorprenentment a casa contra Àustria per 87-88.

A Bonn, Hezonja ha errat un tir per guanyar el partit per als croats, tot i haver anotat 30 punts, i en el temps suplementari el triomf s'ha quedat a casa. Olinde hi ha anotat 12 punts i hi ha capturat 6 rebots.

A Gdynia, Steinbergs ha fet 9 punts en la derrota del seu equip. Aquest dilluns juguen Bassas, Oriola i Reyes amb Espanya contra Ucraïna a Oviedo (20.30 hores) i Knudsen a Geòrgia formant part de Dinamarca (18 hores).

