Bàsquet
Olinde guanya amb Alemanya i Steinbergs cau amb Letònia en els segons partits de les finestres FIBA per als jugadors del Baxi Manresa
Dilluns tornen a jugar Bassas, Reyes i Oriola amb Espanya contra Ucraïna, a Oviedo, i Knudsen amb Dinamarca, a Geòrgia
Els jugadors del Baxi Manresa Louis Olinde i Marcis Steinbergs han viscut aquest diumenge el seu particular cara i creu en els segons partits de les finestres FIBA que s'estan disputant aquests dies. L’alemany ha guanyat amb el seu equip nacional contra Croàcia, després d’una pròrroga, per 91-89, i empata amb els balcànics a tres victòries en el seu grup, per davant de les dues d’Israel.
En canvi, el letó ha vist com la seva formació perdia per 92-72 a Polònia, amb la qual cosa els bàltics són tercers, amb un sol partit guanyat i tres perduts, per darrere dels polonesos i dels Països Baixos, que han caigut sorprenentment a casa contra Àustria per 87-88.
A Bonn, Hezonja ha errat un tir per guanyar el partit per als croats, tot i haver anotat 30 punts, i en el temps suplementari el triomf s'ha quedat a casa. Olinde hi ha anotat 12 punts i hi ha capturat 6 rebots.
A Gdynia, Steinbergs ha fet 9 punts en la derrota del seu equip. Aquest dilluns juguen Bassas, Oriola i Reyes amb Espanya contra Ucraïna a Oviedo (20.30 hores) i Knudsen a Geòrgia formant part de Dinamarca (18 hores).
- Rescat amb helicòpter a Montserrat d'una quinzena d’excursionistes perduts
- «No m’hauria fet ric si abans una estafa no hagués empobrit el meu pare; tot està connectat»
- L'home desaparegut a Susqueda és Fran Soriano, veí de Sallent
- La diva del cinema mexicà va néixer a Manresa
- Una de les millors fires medievals de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- Una família de Tona que recorre totes les fires medievals
- Un mínim de 40 sensors controlaran les voladures per fer la seu del Govern a Manresa
- La causa per beatificar la nena d’Horta d’Avinyó Josefina Vilaseca segueix activa vint anys després