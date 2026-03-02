Bàsquet
Els jugadors del Baxi Manresa Oriola i Bassas tornen a ajudar l’equip estatal a vèncer Ucraïna (78-64)
Reyes queda fora de la convocatòria i Knudsen perd el seu darrer partit de les finestres amb Dinamarca, contra Geòrgia
Els jugadors del Baxi Manresa Pierre Oriola i Ferran Bassas van participar en la segona victòria consecutiva de la selecció espanyola contra Ucraïna (78-64), que suposa la classificació matemàtica, i de moment amb tots els partits guanyats, per a la segona fase de la classificació per al Mundial de Qatar de l’any vinent. En el partit d’ahir, l’altre representant dels manresans, Álex Reyes, no va entrar a la convocatòria.
Espanya va sentenciar a la represa un partit de pocs punts, en què els ucraïnesos només perdien de set al descans (28-21). Però, tal com va passar en el duel de divendres a Riga, a la segona part no van poder mantenir les distàncies curtes i Espanya es va escapar.
Oriola va tancar un partit meritori, amb 10 punts i 8 rebots, a dues captures de la doble figura, i Bassas no va estar tan participatiu com en el partit anterior, i va cloure aquest amb 2 punts i 4 assistències totals.
Abans, Gustav Knudsen havia perdut el seu partit amb Dinamarca a la pista de Geòrgia per un diàfan 89-60, amb la qual cosa la selecció nòrdica ja queda eliminada. L’ala va anotar 5 punts i va capturar 4 rebots. D’aquesta manera, finalitza la participació de tots els integrants del Baxi en les finestres FIBA abans de reprendre la competició de l’ACB, dissabte.
