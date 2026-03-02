Bàsquet/Eurocup
El Hapoel Jerusalem i el conflicte a Israel torna a aparèixer a l'horitzó del Baxi Manresa
L'equip de Diego Ocampo hauria de disputar uns hipotètics quarts de l'Eurocup a la pista hebrea, una possibilitat remota per la situació bèl·lica que viu el país
Ja s'han ajornat partits d'Eurolliga d'aquesta setmana i el més normal és que, si els bagencs derroten el Türk Telekom, s'enfrontin als israelians a Belgrad
Manresa
El Hapoel Jerusalem és una realitat amb la qual s'ha anat trobant cíclicament el Baxi Manresa en el decurs de tota la temporada. Tothom recorda l'accidentada i contestada visita de l'equip israelià a la capital bagenca, el 15 d'octubre passat. Al club, també tenen a la ment el viatge al país hebreu el 30 de desembre passat i les inquietuds que va comportar. Ara, aquest equip torna a aparèixer a l'horitzó proper enmig d'una situació internacional de tot menys estable.
Perquè el Baxi Manresa s'hauria de tornar a veure les cares amb el Hapoel el proper 17 o 18 de març en cas que aconsegueixi vèncer abans, el dia 11, a la pista del Türk Telekom d'Ankara en el play-in de l'Eurolliga. Els creuaments derivats de la primera fase de la competició que l'equip de Jerusalem tingui el factor pista a favor en uns hipotètics quarts de final a partit únic, ja sigui contra els otomans, o contra els catalans. En cap dels dos casos sembla probable que el duel es pogués jugar a la seva pista, el Pais Arena.
En el del Türk Telekom, perquè els equips turcs no entren a territori israelià i no ho han fet des que va començar el conflicte a Gaza. De fet, tot i que a principi de desembre es va aixecar el veto a jugar a Israel per part de l'Eurolliga, l'enfrontament entre el Hapoel i el Bahçesehir d'Istanbul del passat 20 de gener es va disputar a la Hala Sportova Ranko Zeravica de Belgrad. De fet, els israelians tampoc no poden entrar a territori turc.
En el cas del Baxi Manresa, aquest sí que va visitar Jerusalem, però a quinze dies vista d'aquest possible partit és altament improbable, ni recomanable, que això torni a passar. Ara mateix, l'espai aeri israelià roman tancat i cauen míssils iranians sobre les principals ciutats del país, a part que també es pot complicar la situació al nord, a la frontera amb el Líban, per una possible actuació de l'afeblida, però encara armada, milícia Hezbollah.
Donat aquest cas, el duel entre el Hapoel i el Baxi s'hauria de jugar també a Belgrad, això sempre que els mateixos jugadors de l'equip israelià puguin abandonar el país, ja que ara per ara els aeroports estan tancats.
Partits cancel·lats
I és que l'Eurolliga ja ha reaccionat cancel·lant partits. Dimarts se n'havia de jugar un de la màxima competició entre el Hapoel Tel Aviv i el París Basketball al Menora Mivtachim Arena, el pavelló que també utilitza el Maccabi. Evidentment, ha estat ajornat com també fa tota la cara que ho sigui el derbi de la ciutat que havien de disputar, al mateix escenari, el Maccabi i el Hapoel el proper dijous. En aquest cas, seria per la seguretat dels participants i del públic i també per la impossibilitat d'oficials i àrbitres de viatjar a la segona ciutat del país.
Davant d'aquesta situació, el més normal és que es retorni a la manera de funcionar de principi de curs, en què el Maccabi i el Hapoel Jerusalem jugaven els seus partits com a locals a Belgrad i el Hapoel Tel Aviv, a Sofia, la capital de Bulgària. De fet, el Baxi Manresa ja va tenir problemes amb aquesta situació perquè ja tenia comprats els bitllets per a la capital sèrbia quan l'Eurolliga va decidir que s'havia de jugar a Jerusalem i els va haver de canviar, amb el conseqüent perjudici econòmic. El seu entrenador, Diego Ocampo, també va manifestar, setmanes abans de viatjar a Israel, que no s'hi aniria si hi havia el més mínim perill. Ara sembla clar que aquest existeix i no s'hi podria tornar.
